Lateral Cauan Caruso mira terceira vitória seguida do Nacional na Série A4 do Paulista

Nacional e Barretos fazem neste sábado (22) um dos principais jogos da nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O confronto será realizado às 15h no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

O time da Capital irá entrar em campo embalado após as vitórias sobre o Jabaquara por 1 a 0 em casa, na semana passada, e em visita ao Penapolense, pelo placar de 3 a 0, na última quarta-feira.

“Estamos vivendo nosso melhor momento na competição e queremos manter a boa fase somando mais três pontos amanhã (sábado), mesmo sabendo que o Barretos será um adversário perigoso. Com mais uma vitória, e dependendo de outros resultados, podemos terminar a rodada até na vice-liderança”, ressalta Cauan Caruso, titular absoluto da lateral direita e um dos destaques da boa campanha do Naça no estadual.

Com 13 pontos ganhos, a equipe comandada pelo técnico Tuca Guimarães ocupa o sétimo lugar na classificação. A liderança está nas mãos do Paulista de Jundiaí, que tem 19 pontos, com o Joseense vindo a seguir com 15. São Caetano, União Barbarense, Taquaritinga e Araçatuba, com 14 pontos cada, dividem o terceiro lugar do campeonato.