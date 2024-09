Latam e governo de PE anunciam voo Guarulhos-Fernando de Noronha a partir de novembro

A Latam e o governo de Pernambuco anunciaram, nesta terça-feira (3), um novo voo que ligará Guarulhos a Fernando de Noronha a partir de novembro. A rota vai marcar a estreia da companhia aérea em operações no arquipélago.

A previsão é que a rota comece a ser cumprida no dia 30 de novembro com voos diários a bordo de aeronaves do modelo Airbus A319, com capacidade para 138 passageiros. O voo terá 3h50 de duração.

O anúncio foi feito durante reunião no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, e contou com a participação da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do CEO da empresa aérea, Jerome Cadier.

Atualmente, o aeroporto de Fernando de Noronha recebe obras na pista. Desde outubro de 2022, os voos de aviões a jato estão proibidos no arquipélago após decisão da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) por risco à segurança em razão de fissuras no pavimento.

As obras são estimadas em R$ 60 milhões. A expectativa é que os testes da usina de asfalto aconteçam ainda nesta semana e que, em até 60 dias, aeronaves a jato possam pousar na ilha principal do arquipélago.

Desde a restrição, a operação comercial acontece por aeronaves ATR, de turbo-hélices. Com a proibição de voos a jato, a Gol encerrou operações em Noronha. Já a Azul manteve operações para o Recife por meio dos modelos ATR, avião de capacidade menor que os a jato usados anteriormente.

A companhia Voepass iniciou viagens para Noronha em janeiro de 2023, também com o ATR. No dia 27 de agosto, a empresa anunciou a suspensão de vendas de passagens aéreas das rotas para Fortaleza e Natal. Por causa do acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), a companhia readequou a malha aérea e atua com dois voos por dia apenas para o Recife.

Em nota, o governo de Pernambuco disse que o voo Guarulhos-Noronha tem potencial para movimentar 40 mil passageiros por ano. Essa será a primeira operação para o arquipélago a partir do centro de conexões de São Paulo.

Nos bastidores, o governo de Pernambuco acredita a nova rota levará mais turistas de fora do país para Noronha, já que Guarulhos é o principal aeroporto do Brasil e recebe voos de vários continentes.

Além do voo Guarulhos-Noronha, a Latam e o governo estadual anunciaram uma nova rota ligando o Aeroporto do Recife a Santiago, capital do Chile. O novo voo também tem início de circulação previsto para 30 de novembro.

A rota Santiago-Recife terá um voo semanal a bordo de aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros. O voo Recife-Santiago terá 6h30 de duração em média e decolará às 15h15 (horário de Brasília) aos sábados. Já o voo Santiago-Recife decolará às 23h50 (horário de Santiago) do mesmo dia. A expectativa da companhia é que a rota movimente até 14,5 mil passageiros por ano.