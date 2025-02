Lary lança o albúm de inéditas “Com Calor, Lary”

A cantora e compositora Lary acaba de lançar seu mais novo projeto, “Com Calor, Lary”, que traz uma mistura de faixas inéditas e sucessos consagrados. Entre os destaques, estão as canções “Papai do Céu Fortaleceu” e “Toda Semana”, essa última com participação do grupo 3030. Com dez faixas, o álbum marca mais uma etapa da carreira de Lary, que segue se destacando no cenário musical após o sucesso de seu álbum de 2024, “Com Amor, Lary”.

Além das faixas inéditas, Lary não deixa de homenagear clássicos, como “Andei Só”, do Natiruts, trazendo novas versões e um olhar renovado sobre músicas que marcaram gerações.

Lary é uma das compositores mais respeitadas do cenário musical, com uma lista impressionante de sucessos na bagagem, como “Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, “Saudade de Gente”, de Ludmilla e Caio Luccas, e “Maratona de Jogação”, de Anitta e Hitmaker. As canções de Lary têm acumulado quase 1 bilhão de reproduções e continuam a ecoar nos corações do público.

Sobre o novo projeto, Lary compartilha sua inspiração: “Esse projeto surgiu há cerca de um mês atrás. Eu já estava selecionando o repertório para o próximo ‘Com Amor, Lary’, então peguei algumas músicas que achei que conversavam entre si. As músicas foram feitas com amigos, e selecionei o que achei que combinava mais com essa nova proposta.”

A nova obra de Lary traz uma vibe mais despretensiosa, com um clima mais descontraído e leve. Em comparação ao álbum anterior, “Com Calor, Lary” se apresenta com um tom mais intimista, com elementos acústicos e convidados especiais. A cantora descreve o projeto como algo “mais próximo dos meus amigos e do público, com um clima de verão”.

Além da sonoridade, o álbum também ganha vida no visual, com o clipe gravado em Niterói, na praia de Itacoatiara, cidade onde Lary cresceu. O cenário, repleto de elementos que remetem ao sol e ao verão, é complementado pelo look da artista, que aparece vestindo uma blusa e saia de crochê, feitas à mão.