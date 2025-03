“Larissa”: Anitta demonstra vulnerabilidade em nova faixa

Cantando sobre permitir-se ser vulnerável, Anitta compartilha “LARISSA”, seu novo single, às 21h desta quinta-feira (13). A canção faz parte da trilha sonora do documentário da cantora para a Netflix, lançado no início de março, e reflete sobre a força necessária para revelarmos o nosso eu mais interno para alguém. A novidade chega acompanhada de um videoclipe, que apresenta trechos do longa-metragem, assim como imagens caseiras e de arquivo.

“Você age como um louco / Não se dá conta / Mas é tão óbvio / Que você me vê, que você me olha”, cantam os versos em espanhol, que demonstram o tipo de fragilidade romântica ainda inédita na discografia da carioca.

Aqui, a poderosa narra detalhes de um relacionamento leve e sem medos, entre duas pessoas que não têm receio algum de serem elas mesmas quando estão juntas. Trata-se de um lugar seguro para a Larissa (nome de batismo da artista) estar.

“A minha música sempre foi sobre força, né? Principalmente a força feminina. Mas, falando dessa faixa e também do filme, sinto que descobri um novo tipo de força ao me permitir ser frágil, falhar e cometer erros. ‘LARISSA’ não seria possível se não fosse por esse processo, em que a Larissa foi ficando cada vez mais confortável de aparecer” divide Anitta.

A letra tem composição assinada pela própria cantora, em parceria com Essa Gante (que já colaborou com Bad Bunny e Belinda), Daniel Sobrino e Caleb Calloway (Rauw Alejandro) – este também responsável pela produção musical da faixa, que tem clima intimista.

O arranjo, aliás, é outra novidade para o catálogo de girl from Rio. É que “LARISSA” incorpora elementos de drum and bass. O subgênero da música eletrônica britânica, caracterizado por batidas rápidas e minimalistas, se mistura aqui a momentos de reggaeton.

A faixa veio a público inicialmente com o documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, onde foi tocada durante as cenas finais. O longa-metragem foi lançado no dia 6 de março de 2025. Dois dias depois, a artista estreou a canção no trio elétrico do Bloco da Anitta, no Rio de Janeiro, para um público de cerca de 1,1 milhão de pessoas.

FICHA TÉCNICA: “LARISSA” – ANITTA

Composição: Larissa de Macedo Machado, Caleb Calloway, Essa Gante, Daniel Sobrino

Produção: Caleb Calloway

Engenheiro de gravação: Pamela Velez, Jean Rodriguez

Gravado em: A2F Studios – Miami, FL

Mixagem: Fabian Marasciullo e Matthew Testa

Masterização: Colin Leonard at SING Mastering

LETRA: “LARISSA” – ANITTA

Tiro indirectas

Tu te haces el loco

Ni te das cuenta

Pero es tan obvio

Que me vez, que me miras

hace rato vamos de salida

ya vi lo que querias

Y por suerte estamos en sintonía

Desperte

Contigo en este hotel

Como llegamos

ay Dime como nos vamos

Si quieres Quedate

Pa poder entender

Como llegamos

Y lo bien que combinamos

Quedate quédate

Que nos quedaron cosas por hacer

Asi Quedate quédate

Que nadie como yo te va a querer

En la disco bailandote

Con la fendi chocantode

Se que mueres de ganas

De estar besándome

Somos polos opuestos

Pero apuesto

Por esto de los dos

Que tu y yo estemos aquí eso no es casualidad

no es Casualidad

Te veo en 5 minutos en la puerta de atrás

Y no decimos na na na

Desperte

Contigo en este hotel

Como llegamos

ay Dime como nos vamos

Si quieres Quedate

Pa poder entender

Como llegamos

Y lo bien que combinamos

Quedate quédate

Que nos quedaron cosas por hacer

Asi Quedate quédate

Que nadie como yo te va querer