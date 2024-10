Largada promocional marca quinta-feira do Rally Erechim

O rally brasileiro e sul-americano se encontra em Erechim, norte do RS, ao longo deste final de semana! Mais de 80 carros, inscritos, devem alinhar no grid de largada da maior prova de rally de velocidade do Brasil e agora, de forma inédita, integrando a modalidade de cross country, com etapa do Brasileiro de Rally Raid.

Nesta quinta-feira, dia 17, acontece a apresentação dos competidores ao público, a partir das 20h, na Praça da Bandeira, centro da cidade, em evento que é um dos principais a integrar o Erechim Rally Brasil (ERB).

Antes, ainda pela manhã, os competidores vão a pista para fazer o trabalho de reconhecimento dos trechos especiais. Em Erechim, serão 12 trechos, totalizando 159 quilômetros de corrida. Vale ressaltar que a prova começa na sexta, dia 18, com o super prime noturno e segue até domingo, dia 20.

“A largada promocional marca o início do nosso ERB. Certamente teremos milhares de pessoas na Praça e isso só vai aumentar o brilho do evento e dar um gás a mais para nossos competidores acelerarem no final de semana”, explica o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Felipe Costa.

Feira de adoção de animais

Paralelo ao ERB, estará acontecendo junto ao parque da Accie, neste sábado, dia 19, a Feira de Adoção – Adote Amor, para pequenos animais. A atividade acontece entre 12h e 17h. o Rally Pet contará ainda com distribuição de brindes ao público.

Largada e premiação

A largada promocional do ERB, quando são apresentados ao público os competidores e equipes, vai acontecer na noite de quinta-feira, a partir das 19h, em frente ao prédio da Prefeitura, na Praça da Bandeira, centro da cidade.

Neste ano, o local também receberá, no domingo, dia 20, a premiação aos vencedores do ERB 2024. A cerimônia de premiação está prevista para as 15h.

Pontos específicos de público

O público poderá acompanhar o Rally nas especiais, que são os trechos cronometrados onde a corrida é realizada. Porém, diferente de anos anteriores, o alerta é para que o público esteja atento aos locais indicados para tal.

Os lugares descritos como Zonas de Público (ZP), podem ser acessados pelo Mapa do Rally, disponível nas redes sociais oficiais do Erechim Rally Brasil no Instagram e Facebook. Não será permitido público nos lugares demarcados como “Proibido Público”.

O acesso às especiais é gratuito, porém, deve ser realizado como ao menos duas horas de antecedência em relação a primeira largada prevista.

Acesso aos super primes

Um dos eventos de grande participação do público no ERB, são os super primes, disputados em circuito montado junto ao Parque da Accie. Na sexta, dia 18, o prime noturno larga às 19h.

No sábado, dia 19, o prime diurno larga às 15h. Para estes eventos, o acesso do público se dará mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e dentro do prazo de validade.

Estes alimentos, após o evento, serão repassados ao programa Mesa Brasil, do Sesc Erechim, que atende 45 instituições assistenciais na região.

Formato de prova

Pela primeira vez, Erechim sediará uma etapa do Brasileiro de Rally Raid (camionetes e UTVs). Devido a isso, o ERB estará maior.

Na manhã de sexta-feira, a partir das 8h, acontece o prólogo do Raid. Na sequência, no mesmo local, o shakewdon (treino final) para as equipes do rally de velocidade.

Na sexta, 13h30, larga uma especial específica para o Rally Raid. Já no sábado, dia 19, o Raid largará nas mesmas especiais do velocidade. Esta largada acontecerá na sequência dos carros do rally de velocidade.

O Raid não terá disputas nos super primes.

Competidores

O Erechim Rally Brasil tem mais de 70 carros inscritos no rally de velocidade e outros 13 no Raid. São competidores de diversos estados brasileiros. Além disso, cinco países estarão representados: Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.

Parque de assistência

O Parque de Assistência do ERB estará montado junto ao Parque da Accie, margens da BR 153, no bairro Frinape, em Erechim. O público terá um corredor especial, ao redor dos boxes, para acompanhar o trabalho das equipes. Não será permitido acesso ao interior dos boxes.

Alimentação

Junto ao complexo que envolverá o ERB, no Parque da Accie, haverá Restaurante e espaço específico de alimentação a partir de quinta-feira, dia 17. Também haverá mateada com a Erva-mate Cristalina.

Serviço do Erechim Rally Brasil

O que: etapa dos campeonatos Sul-americano, Brasileiro e Gaúcho de rally de velocidade e do Brasileiro de Rally Raid

Onde: Erechim, RS

Quando: dias 16 a 20 de outubro de 2024

Parque de Assistência: Parque da Accie, BR 153

Mapa para o público: redes sociais do Erechim Rally Brasil (Instagram e Facebook)

Programação

Quinta-feira – 17 de Outubro

– Largada Promocional – Praça da Bandeira – Prefeitura – 20h

Sexta-feira – 18 de Outubro

– Prólogo do Rally Raid – 08h

– Shakedown – EAEC 60 Anos 4×2 – 10h

– Shakedown – EAEC 60 Anos 4×4 – 12h

– Conferência de Imprensa – 15h

– Largada SS Sicredi | ICATU Seguros 1 – 19h (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Sábado – 19 de Outubro

– SS Paulo Bento | Cristalina 1 – 08h33

– SS Ponte Preta | Pneubest 1 – 08h56

– SS Barão de Cotegipe 1 – 09h44

– SS Paulo Bento | Cristalina 2 – 11h57

– SS Ponte Preta | Pneubest 2 – 12h20

– SS Barão de Cotegipe 2 – 13h08

– SS Sicredi | ICATU Seguros – 15h06 (Super Prime – Pista do Parque da Accie)

Domingo – 20 de Outubro

– SS Gaurama | Cavaletti 1 – 09h08

– SS Áurea | GL Fibra 1 – 09h31

– SS Gaurama | Cavaletti 2 – 11h49

– SS Áurea | GL Fibra 2 – 12h12

Cerimônia de Premiação – 15h (Em frente à Prefeitura – Praça da Bandeira – centro de Erechim)