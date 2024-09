Largada para o desafio do Aparados Off-Road

Chegou a hora de desbravar os caminhos dos Campos de Cima da Serra Gaúcha. Nesta quinta-feira (19), começa o desafio da quarta edição do Aparados Off-Road. A partir de Cambará do Sul (RS), os inscritos no rally de regularidade 4×4 e nas categorias de passeio – Passeio 4×4, Passeio Radical e Trilha 4×4 – encaram os primeiros quilômetros da aventura em meio às belas paisagens de uma região conhecida pelos cânions. A quarta-feira (18) abriu a programação do evento, com o briefing, seguido pela largada promocional, na praça central de Cambará.

Para quem optou pela diversão do fora-de-estrada sem a pressão da competição, São José dos Ausentes será o destino ao fim deste primeiro dia. Pelo caminho, trilhas, atoleiros e travessias de riachos com um nível de dificuldade adequado à proposta de cada categoria. A Passeio 4×4 é destinada a quem conta com veículos originais ou de preparação leve e quer aproveitar os visuais ao longo do caminho de forma mais tranquila.

A Passeio Radical 4×4 reúne participantes de habilidade intermediária a elevada, com máquinas mais preparadas e um roteiro mais exigente. Por fim, a Trilha 4×4 congrega os adeptos do “quanto pior, melhor”. Aqui, a ordem é testar ao máximo o equipamento e a técnica de pilotagem. Nela, está o casal Genésio Cervo e Sônia Cemin. “É nossa terceira vez no Aparados. Viemos pelo prazer de encontrar os amigos e andar nas trilhas”, diz ele.

A disputa no rally de regularidade é válida pelo Campeonato Brasileiro de Regularidade 4×4. E traz um grid de respeito, com os principais nomes da modalidade e representantes de nove estados e do Distrito Federal. Na Master – que reúne os competidores mais experientes –, os campeões das três primeiras edições estão de volta: Gustavo Schmidt, o Guga, melhor em 2021, desta vez alinha em dupla com Tiago Poisl. “Os melhores estão aqui. A prova é sempre muito boa, eu particularmente gosto bastante do tipo de terreno, com piso de cascalho e barro preto nos reflorestamentos, costuma ficar escorregadio e isso faz a diferença”, diz Guga.

Os catarinenses Leandro Riffel e Michael Masson, vencedores em 2022, também aparecem entre os favoritos. O navegador, aliás, busca o tri, já que andou com Guga na primeira edição. Também catarinense, o navegador Bernardo Schafer Andrade, que no ano passado venceu ao lado do pai, José Andrade Júnior, agora ocupa o assento da direita do cuiabano José Carlos da Silva, o Zé do Chapéu. Desfecho imprevisível também na Graduado; na Turismo e na Novato, com candidatos de sobra aos lugares no pódio.

O diretor de prova, Alexandre Rech, destaca que o primeiro dia da competição, com 210 km de percurso, promete ser exigente, mas, ao mesmo tempo, prazeroso. “Teremos vários elementos do rally reunidos: trechos de alta velocidade, muitos laços, entradas escondidas, travessias de rio, em meio a cartões-postais da região. Será cansativo e exigirá atenção do início ao fim”. Ele ressalta ainda o crescimento do evento, que registra uma marca importante: “É a primeira vez que recebemos participantes das cinco regiões do país em um evento da modalidade no Rio Grande do Sul, o que nos enche de orgulho”.

Impulso

Além de movimentar o cotidiano de Cambará do Sul, o Aparados Off-Road também gera um impacto significativo para a economia do município. O evento trouxe à cidade cerca de 600 pessoas, o equivalente a 10% da população local, lotando a rede hoteleira e aquecendo os setores de comércio e serviços.

Aparados Off-Road

Etapa 1 – 19/9

Programação

7h30 – Largada Trilha 4×4 (Praça Central – Cambará do Sul)

8h – Largada Passeio 4×4 e Passeio Radical (Praça Central – Cambará do Sul)

9h30 – Largada Rally de Regularidade 4×4 (Praça Central – Cambará do Sul)

15h30 – Chegada Rally de Regularidade 4×4 (Praça Central – Cambará do Sul)

17h – Chegada Passeio Radical (Igreja Matriz – São José dos Ausentes)

17h30 – Chegada Passeio 4×4 (Igreja Matriz – São José dos Ausentes)

18h – Chegada Trilha 4×4 – (Igreja Matriz – São José dos Ausentes)

18h30 – Divulgação dos resultados e premiação da etapa Rally de Regularidade 4×4 – (Praça Central – Cambará do Sul)