Largada do 38º Rally Piocerá é amanhã (28) com 370 competidores

A agitação no estacionamento do Teresina Shopping é grande com a realização do 38º Rally Piocerá – considerado o maior rally de regularidade da América Latina. O grid reúne mais de 370 competidores, entre as categorias motos, quadriciclos, carros 4×4 e bike; e as categorias Expedição e Mototurismo. Estão em Teresina (PI) pessoas de todas as cinco regiões do Brasil, sendo 22 estados e mais de 100 municípios representados.

A programação do evento começou neste último domingo (26), com a abertura da secretaria de prova e vistorias técnicas. Teve show de rock com a band Top Gun e apresentação da equipe Força e Ação – a maior equipe brasileira de manobras radicais sobre motos. Isso tudo foi aberto ao público teresinense! Para quem passa na Arena Rally Piocerá há interação nos estandes da Honda, Monster Energy e Ministério do Turismo.

O Sebrae também está presente com uma feira de artesanato, destinada aos pequenos empreendedores, caso do piauiense Erasmo Alves de Amorim, que trouxe os doces de Minas Gerais para o Piauí. Ele abriu a empresa Sabor de Minas há um ano e, desde que recebeu o suporte do Sebrae, o negócio tem evoluído exponencialmente. “Tanto que estou expondo aqui no Rally Piocerá pelo intermédio do Sebrae, que abre novas oportunidades para nós. E por isso, a minha expectativa de vendas é grande. Estou bem otimista”, disse ele.

Nesta segunda-feira (27), ainda acontecem os briefings técnicos para todas as categorias, e às 18h, tem a largada promocional. “Este é um momento especial, em que todos os competidores se encontram e que marca o início desta aventura. Eles passam pelo pórtico do evento, saúdam o público e manifestam seus sentimentos. Amanhã (28) deixamos Teresina rumo ao Beberibe no Ceará”, disse o CEO da Radical Produções, Ehrlich Cordão.

Prontos para a disputa

Depois de dois dias de concentração em Teresina, estão todos prontos para começar a disputa pelo título do Rally Piocerá 2025. A primeira parada da prova é Pedro II (PI). As demais cidades anfitriãs são Sobral (CE) e Quixeramobim (CE), até alcançar o último destino: Beberibe (CE), na Praia do Morro Branco. Para tudo isso, serão percorridos 1.092 km.

Já os ciclistas têm um percurso diferenciado. A largada é no município de Campo Maior (PI) e de lá seguem para Piripiri (PI), Pedra Branca (CE), Baturité (CE) e se juntam novamente à caravana no final, em Beberibe.

A promessa para os próximos quatro dias é de muita disputa! Apesar do clima amistoso entre os participantes, quando o sinal verde é dado e eles entram para as trilhas, todos tem o mesmo sonho: vencer e ter no currículo um título do Rally Piocerá.

E dada magnitude e credibilidade, a competição é válida pela etapa de abertura dos campeonatos Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade (CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo), Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4 (CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo).

Ao longo de todo o roteiro, os off-roaders vão encontrar terrenos com os mais diversos tipos de obstáculos naturais: pedras, cascalhos, erosões, trechos de areia, subidas e descidas de terras, trilhas mais estreitas, com direito a passar por lugares bem inóspitos e de belezas ímpares. Na questão técnica, as médias de velocidade a serem obedecidas estão bem justas, com muitas mudanças de direção e os tradicionais laços e pegadinhas do rally de regularidade terão de sobra.

Roteiro

Carros/Motos Rally/UTVs/Quadriciclos

28 de janeiro – terça-feira

Teresina (PI) a Pedro II (PI)

Percurso: 276km

29 de janeiro – quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 262km

30 de janeiro – quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 315km

31 de janeiro – sexta-feira

Quixadá (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 197km

Expedição 4×4

28 de janeiro – terça-feira

Teresina (PI) a Pedro II (PI)

Percurso: 263km

29 de janeiro – quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 263km

30 de janeiro – quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 299km

31 de janeiro – sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 292km

Moto Turismo

28 de janeiro – terça-feira

Teresina (PI) a Pedro II (PI)

Percurso: 228km

29 de janeiro – quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 265km

30 de janeiro – quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 293km

31 de janeiro – sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 241km

Moto Enduro

28 de janeiro – terça-feira

Teresina (PI) a Pedro II (PI)

Percurso: 283km

29 de janeiro – quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 240km

30 de janeiro – quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 306km

31 de janeiro – sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 263km

Bike

28 de janeiro – terça-feira

Campo Maior (PI) a Piripiri (PI)

Percurso: 94km

29 de janeiro – quarta-feira

Piripiri (PI) a Pedro II (PI)

Percurso: 81km

30 de janeiro – quinta-feira

Pedra Branca (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 84km

31 de janeiro – sexta-feira

Baturité (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 108km

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy. Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.

Realização: Radical Produções