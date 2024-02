Lanza lança clipe “Acelerando” com participação de ZG MC e Marcão

Lanza, o rei do Trap, lança o tão aguardado vídeo clipe “Acelerando”, em parceria com os incríveis ZG MC e Marcão. Diretamente de Ipatinga, Minas Gerais, esses artistas têm conquistado o coração do público e levado o nome do Vale do Aço para todos os cantos do Brasil.

Prepare-se para se surpreender com essa verdadeira pérola do cenário musical nacional. Lanza expressa sua gratidão a todos que colaboraram nesse projeto magnífico, onde sonhos e personalidades se uniram em um único objetivo. A forma de trabalho de todos foi simplesmente surreal, e esse clipe é um verdadeiro presente para o Trap do Vale do Aço.

A ficha técnica desse projeto de sucesso é de cair o queixo: a gravação e edição do videoclipe ficaram por conta do talentoso CAIO BARROS @caio_baarros , com a assistência de EMANUELLE OLIVEIRA @emanuelleoliveirax . A produção foi realizada pela TKD @tkdprod , com a incrível co-produção de CEDWOOD @prod.cedwood . A mixagem e masterização ficaram nas mãos de DJ LN @djlndjln , enquanto a arte visual foi criada por VITOR SANTOS @vitorsantos_7 . A direção criativa foi responsabilidade de INOCENTE @inocentevda , e a coordenação técnica ficou a cargo de DJ VAZ @djvazoficial . A imprensa foi cuidada por @b.boyluizin do @bronx_1973, e o estilo foi assinado por DINHO SANTOS @dinhosantos9999 . O figurino foi fornecido pela RV SURF STORE @rvsurfstore .

Além disso, esse projeto contou com o apoio de CNZ ADESIVOS @cnzadesivo , FLAME STREET STORE @flamestreet.store , AUTO VALE MECANICA @autovalemecanica , VEICULOS LANCER @green.lancer_ipatinga e BMW @rikinho_r10 . E as produtoras BANDO RECORDS @bandorecordsoficial e CAPTA RAP RECORDS @captarap_ também deram sua contribuição para o sucesso desse clipe.

E não podemos deixar de mencionar o incrível elenco e colaboradores desse projeto: Dinho Santos, Lucas Gurgel, Andrew Vaz, Mc GRS, Vanderson Araujo, Amos Bruno, Vitor Matias, Riquinho, Hariston, Guilherme, Jose Araujo, Amanda Prata, Gislayne Oliveira, Lala Melquiades, Rayane Santiago, Júlia Carvalho, Natália Azevedo, Claudiana Florenciano, Laura Quintão, Bruno RD, Luã Tarso, Mateus Lima, Luciano Rocha, Riquezin, Jotta, Pedro Souza, Light Prod, Leo gloss e Mateus Fernandes.

Prepare-se para uma experiência única e envolvente. O vídeo clipe “Acelerando” é pura criatividade e promete agitar o cenário musical. Não perca essa obra-prima do Trap brasileiro!