Lanterna mágica traz animadores do filme Arca de Noé

Consagrada como uma das mais bem-sucedidas animações brasileiras, Arca de Noé (2024), dirigido por Sérgio Machado e Alois Di Leo, é um dos destaques da programação do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação, nesta quinta-feira (20), a partir da 14h, no painel Estudo de Caso: Arca de Noé – Coprodução, Distribuição e o Processo de Adaptação na Animação. Toda a programação do festival acontece no CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, que segue até o próximo domingo (23).

Com a presença dos produtores do filme, Daniel Greco e Felipe Sabino (NIP Estúdio), a conversa mergulha nos bastidores da produção e distribuição, que exigiu uma estrutura robusta de coprodução internacional, unindo talentos do Brasil e da Índia para dar vida a um projeto ambicioso, com alto nível técnico e artístico.

Além disso, será abordado o caminho percorrido para garantir a distribuição do filme em mais de 70 países, destacando estratégias de mercado, negociações e a recepção da animação no cenário global. O estudo de caso é uma oportunidade única para quem deseja entender os bastidores da indústria e os desafios de levar uma produção nacional para o mundo.

Arca de Noé será exibido ao público no mesmo dia, como longa convidado, às 20h30. Dirigido pelos premiados Sérgio Machado e Alois Di Leo, o filme é inspirado na obra do compositor Vinicius de Moraes e conta a história de Vini, um ratinho poeta muito tímido, e seu inseparável amigo Tom, que é músico. Os personagens trazem a voz de grandes nomes da dramaturgia, como Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet.

Mostras competitivas

Com mais de 70 filmes na programação, o Lanterna Mágica traz mostras competitivas e não competitivas, das quais fazem parte animações de vários cantos do mundo, elevando o catálogo do festival como um dos mais diversos do segmento. As mostras competitivas são divididas em: Mostra Competitiva Nacional, com animações produzidas no Brasil e Mostra Competitiva Internacional, que inclui trabalhos de fora do país.

Na mostra nacional são exibidas animações produzidas no Brasil, que servem como uma plataforma para destacar o talento local e promover a indústria de animação nacional. Na mostra competitiva internacional são exibidas animações de todo o mundo, representando a diversidade cultural e criativa da arte da animação global.

Tanto na mostra nacional quanto na internacional os filmes serão premiados nas seguintes categorias: Melhor Filme (júri oficial), Melhor Filme (júri popular), Melhor direção, Melhor Roteiro, Melhor direção de Arte, Melhor Desenho de Som, Melhor Trilha Musical, Melhor Técnica de Animação e Melhor Prêmio da Imprensa.