Lando Norris vence em Abu Dhabi e McLaren fatura título de construtores na F1

A temporada de 2024 da Fórmula 1 chegou ao seu desfecho neste domingo, com a emocionante corrida final realizada no renomado circuito Yas Marina, em Abu Dhabi. Lando Norris, da McLaren, brilhou ao liderar de ponta a ponta, assegurando a vitória e consagrando sua equipe como campeã do mundial de construtores.

No pódio, Norris foi acompanhado pelos pilotos da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, que garantiram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os representantes da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, completaram o top 5 com performances consistentes.

Este evento marcou também a despedida de Lewis Hamilton da Mercedes, encerrando uma notável era de sucesso para o hexacampeão mundial. Max Verstappen, da Red Bull, já havia garantido o título mundial de pilotos antes desta corrida. No entanto, após um incidente na largada que resultou em um toque com Oscar Piastri, o holandês terminou a prova na sexta posição. Completando os dez primeiros estavam Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren).

Ao fim da temporada, a McLaren acumulou 666 pontos no campeonato de construtores, superando a Ferrari com 652 pontos. A Red Bull terminou em terceiro lugar com 589 pontos.

Detalhes da Corrida:

Desde o início, a prova trouxe intensas disputas. Logo na largada, um contato entre Oscar Piastri e Max Verstappen os relegou às últimas posições. Lando Norris, partindo da pole position, manteve a liderança desde o começo.

Para a Red Bull, o início foi tumultuado. Além do incidente envolvendo Verstappen, Sergio Pérez rodou na pista e foi forçado a abandonar a corrida, provocando a entrada do Safety Car virtual para remoção do carro.

Charles Leclerc protagonizou uma recuperação impressionante; partindo de 19º no grid, rapidamente escalou posições e estava em quinto lugar já na 12ª volta.

Um duelo acirrado ocorreu entre George Russell e Pierre Gasly pela terceira colocação. Após uma parada estratégica nos boxes por Gasly, Russell assumiu a posição temporariamente. Carlos Sainz também executou uma parada eficiente nos boxes em apenas 2s2, retornando à pista em terceiro.

Norris mostrou domínio ao realizar uma parada ainda mais veloz de 2 segundos e manteve-se firme na liderança com Carlos Sainz logo atrás.

Mais tarde na prova, Verstappen efetuou sua parada obrigatória nos boxes para cumprir uma penalidade de dez segundos decorrente do incidente inicial com Piastri. Ele voltou à corrida ocupando o 11º lugar.

Na volta 32, Valtteri Bottas envolveu-se em um incidente que resultou em um pneu furado e danos à sua asa dianteira após um contato com Kevin Magnussen. O piloto finlandês foi forçado a abandonar a corrida sem pontuar pela Sauber nesta temporada.

Após 45 voltas eletrizantes, Norris sustentava uma vantagem confortável de 5s1 sobre Carlos Sainz. Oscar Piastri estava na 12ª posição enquanto Charles Leclerc segurava firmemente o terceiro lugar. A McLaren estava assim consolidando seu título no mundial de construtores.

Norris ampliou sua vantagem sobre Sainz até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Na volta final, Lewis Hamilton ultrapassou George Russell para assegurar o quarto lugar após iniciar a corrida em 16º.