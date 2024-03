Lançamento nacional do Renault Kardian – Um novo tempo 

Em 2024, dos 20 automóveis mais vendidos no Brasil, nove são utilitários esportivos – sendo oito compactos e um médio. Qualquer marca que pretenda crescer no mercado nacional precisa ter pelo menos um SUV competitivo. O Kardian, que teve sua apresentação mundial no Rio de Janeiro em outubro do ano passado, chega agora ao mercado brasileiro para cumprir a missão de aumentar o volume de vendas da Renault. O novo SUV é feito na fábrica de São José dos Pinhais (PR), de onde será exportado para onze países latino-americanos – posteriormente, será produzido também em Casablanca, no Marrocos, para abastecer outros mercados. O modelo inaugura uma nova plataforma versátil, a Renault Group Modular Platform (RGMP), que atende aos segmentos B, C e LCV. Trata-se de uma arquitetura desenvolvida a partir do zero, sem ligação com a subsidiária romena Dacia, da qual foram originados os atuais Stepway, Logan e Duster comercializados no Brasil.

Com 4,12 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos, o Kardian tem porte próximo ao do Stepway. A frente exibe a nova identidade da Renault, com o logo “Nouvel’R” e a nova assinatura luminosa. Na série especial Première Edition, a versão mais equipada, a grade tem desenhos de vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano ao fundo. A assinatura luminosa frontal apresenta dois módulos de cada lado. O superior tem uma faixa estreita com os faróis de rodagem diurna (DRL) e os piscas – todos de leds –, criando um efeito esculpido. O inferior tem faróis full-led. Os auxiliares de neblina ficam isolados na parte baixa do para-choque. As características dos SUVs são explicitadas no capô horizontal esculpido, no para-choque reforçado pelos protetores de cárter pintados e pelas barras de teto – montadas no sentido longitudinal mas podem ser transformadas em transversais. Essas barras podem suportar até 80 quilos de carga e são pintadas em cinza metálico, o mesmo tom dos protetores dianteiro e traseiro do cárter. A parte de trás conta com assinatura luminosa com as lanternas em formato de “C”. O porta-malas leva até 358 litros.

Em todas as versões, o Kardian traz o motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que entrega até 125 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque. Trabalha associado a um câmbio automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC (Efficient Dual Clutch), que é produzido na China pela multinacional canadense Magna International e atende pelo código interno DW23 – um conjunto mecânico inédito na América Latina. Segundo a Renault, o sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens. As marchas também podem ser trocadas manualmente em paletas atrás do volante.

O modelo chega nas configurações Evolution, por R$ 112.790, e Techno, por R$ 122.990, além da série de lançamento Première Edition, por R$ 132.790. A Evolution já traz de fábrica seis airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador e limitador de velocidade, assistente de partida, sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, cluster digital de 7 polegadas, câmbio “e-shifter”, “paddles shifters”, multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio, ar-condicionado digital com função auto, faróis e assinatura luminosa 100% em leds, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda “flexwheel” biton de 16 polegadas e start&stop. A Techno acrescenta frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painéis e volante com acabamento em revestimento premium, rodas de liga leve 17 polegadas diamantadas biton, chave presencial do tipo cartão e acesso “hands-free”, partida remota do motor, saídas USB-C para o banco traseiro, seis alto-falantes e opcional de teto biton em Preto Nacré.

A “top” Première Edition soma à Techno controle de velocidade adaptativo, câmera Multiview, alertas de ponto cego e de distância segura, sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em leds, Multi-Sense com modos de condução “Eco”, “Sport” e “My Sense” (personalizável), “ambient lighting” (iluminação personalizável do interior), carregador de smartphone por indução, roda de liga leve 17 polegadas diamantadas e escurecidas, antena “shark”, badge lateral “Première Edition” e grade frontal em preto brilhante. A Première Edition em breve dará lugar a uma futura versão topo de linha, que pode manter a denominação Iconic adotada em outros modelos da Renault. O Kardian será comercializado em cinco tons de carroceria: Branco Glacier, Cinza Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré e o inédito Laranja Energie (a do modelo testado), com teto preto em dois tons.

Experiência a bordo

Ambiente “techno” sem afetação

A distância de entre-eixos de 2,60 metros do Kardian, generosa para um compacto, resulta em um espaço interno bom para um SUV compacto. A posição de dirigir é alta, típica dos SUVs. Na Première Edition avaliada, os bancos frontais são envolventes e forrados com um tecido em degradê de laranja. O console elevado reforça o visual de SUV do habitáculo e abriga um sistema de recarga por indução. No total, a cabine conta com mais de 26 litros de espaços de armazenagem.

A alavanca de câmbio do tipo “e-shifter” (sem cabo mecânico), com manopla de comando em formato de joystick, e o freio de estacionamento elétrico também beneficiam o aproveitamento do espaço. No painel de instrumentos digital de 7 polegadas, o desenho dos instrumentos – especialmente do conta-giros – não favorece tanto a visualização. A central multimídia de 8 polegadas, com design “flutuante”, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay via conexão sem fio.

Primeiras impressões

Evolução em marcha

Gramado/RS – O slogan do Kardian é “a mudança que muda tudo”. E um dos atrativos do modelo é justamente a tecnologia que envolve as mudanças das marchas. A alavanca é do tipo joystick e há “paddles shifts” no volante para acionamento manual, o que favorece uma utilização fácil. Como outros modelos europeus da Renault, o Kardian associa um motor turbo TCe – no caso, um 1.0 flex de 125 cavalos com 22,4 kgfm, o maior torque do segmento – a um câmbio com dupla embreagem úmida. Esse sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens. O câmbio EDC já deixa a próxima marcha automaticamente selecionada, proporcionando assim uma troca quase imperceptível, tanto no modo automático quanto no manual. O resultado são mudanças suaves e aceleração rápida, que deixam o SUV compacto da Renault “bem disposto” e prazeroso de se dirigir. A aceleração de zero a 100 km/h pode ser feita em 9,9 segundos com etanol e em 10,7 segundos com gasolina. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180 km/h.

Mas nem só do câmbio vêm as virtudes dinâmicas do novo SUV da Renault. Produzido no Paraná pela Horse – empresa do Renault Group que desenvolve motorizações de baixas emissões, híbridos e de combustão interna –, o motor do Kardian traz um turbocompressor que trabalha com a pressão máxima de 1.5 bar e proporciona 90% do torque máximo a 1.750 rpm. A injeção direta de combustível permite uma maior atomização do combustível, proporcionando maior torque e potência. O duplo eixo do comando de válvulas no cabeçote tem temporização variável das válvulas de admissão e escape, resultando em uma melhor performance e um menor consumo. O motor turbo TCe 1.0 flex no Kardian é também o mais econômico entre os SUVs compactos no consumo urbano: 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol, conforme dados do Inmetro.

A suspensão do Kardian dá o necessário suporte ao eficiente “powertrain”. Na dianteira, a plataforma tem um subchassi com alta rigidez. Já a traseira traz eixo de torção leve, projetado para maior durabilidade. O conjunto suspensivo proporciona uma experiência de direção confortável no uso diário – porém, responde bem a um estilo de condução mais esportivo. Permite uma rodagem segura e em diferentes tipos de piso, incluindo incursões off-road leves. Os três modos de condução – “My Sense” (personalizável), “Eco” e “Sport” – atuam na calibração do sistema de direção, do motor e da caixa de câmbio, ajustando configurações da resposta do pedal do acelerador e do esforço de direção. E os 13 sistemas de assistência ao motorista (ADAS), de série na Première Edition, são efetivos na tarefa de deixar o modelo mais seguro e confortável de se dirigir.

Ficha Técnica

Renault Kardian Première Edition

Motor: 999 cm3, três cilindros, 12 válvulas, turbo com injeção direta central, flexfuel (gasolina/etanol)

Potência: 125 cavalos com etanol e 120 cavalos com gasolina a 5 mil rpm

Torque: 22,4 kgfm com etanol a 2.250 rpm e 20,4 kgfm com gasolina a 2 mil rpm

Tração: dianteira

Câmbio: automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC (Efficient Dual Clutch) com opção de trocas via aletas (“paddles shifts”) no volante

Direção: elétrica

Carroceria: SUV compacto em monobloco de quatro portas e cinco lugares

Dimensões: 4,12 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos

Peso: 1.186 kg

Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira com sistema antitravamento (ABS)

Pneus/rodas: 205/55 R17

Suspensão: dianteira tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores, traseira com eixo de torção e barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais

Tanque de combustível: 50 litros

Porta-malas: 358 litros

Preço: R$ 132.790