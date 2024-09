Lançamento nacional do BYD Yuan Pro – Foco no objetivo

A estratégia da chinesa BYD para crescer no mercado brasileiro é clara: ter produtos competitivos em nichos eletrificados rentáveis. Começou no segmento de furgões elétricos, com o eT3, e depois com o utilitário esportivo híbrido Song –, e ambos se tornaram líderes de seus segmentos. A grande explosão nas vendas nacionais da marca veio com o hatch compacto elétrico Dolphin e depois com o subcompacto Dolphin Mini – atualmente, vice-líder e líder entre todos os carros 100% elétricos no Brasil. Em junho, a BYD lançou o King, que em julho e agosto assumiu o primeiro lugar das vendas entre os sedãs híbridos. Agora, a marca resolveu entrar forte na disputa dos utilitários esportivos compactos com o Yuan Pro. O novo modelo chega com uma proposta explícita no slogan de lançamento – ser “o primeiro SUV 100% elétrico dos brasileiros”. No Brasil, o novato importado da China enfrentará rivais como o Renault Mégane e-Tech e o Volvo EX30, além do Yuan Plus, da própria BYD. Só que o preço anunciado no lançamento do Yuan Pro – R$ 182.800 – fica entre 20% e 30% abaixo dos concorrentes diretos.

De quebra, Yuan Pro ainda atinge os valores das versões de topo de linha dos SUVs compactos com motores a combustão, como o Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI (R$ 180.690), o Hyundai Creta Ultimate 2.0 (R$ 187.890) e o Honda HR-V Touring (R$ 199.800). Dentro da gama elétrica da BYD, o Yuan Pro posiciona-se acima do Dolphin GS (R$ 159.800), perto do Dolphin Plus (R$ 184.800) e 20% abaixo do valor cobrado pelo Yuan Plus (R$ 235.800) – que, embora tenha nome similar, tem porte maior e motor mais forte que o Yuan Pro. Enquanto o Dolphin Plus e o Yuan Plus usam o mesmo motor de 204 cavalos e 31,6 kgfm e baterias de 60,5 kWh, o novato Yuan Pro traz um motor elétrico síncrono de imãs permanentes posicionado na dianteira, com potência de 177 cavalos e torque de 29,5 kgfm e baterias (LFP) do tipo Blade com 45,1 kWh. Segundo a BYD, em testes feitos no Brasil, o Yuan Pro alcançou uma autonomia de 390 quilômetros no ciclo urbano e 316 quilômetros no ciclo rodoviário – pelo PBEV do Inmetro, são 250 quilômetros de autonomia. A tomada de recarga é do tipo 2, CCS2, e pode chegar a 65 kW de potência, fornecendo 180 quilômetros de autonomia em apenas 20 minutos.

O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos. Com 4,31 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,67 metro de altura e 2,62 metros de entre-eixos, o novo SUV compacto da BYD é 11 centímetros mais longo, oito centímetros mais largo, dez centímetros mais alto e tem entre-eixos três centímetros menor que o T-Cross, atualmente, o SUV compacto mais vendido do Brasil. Em relação ao “colega de vitrine” Yuan Plus, o novo Yuan Pro é 14 centímetros mais curto, quatro centímetros mais estreito e seis centímetros mais alto, com entre-eixos dez centímetros menor. O porta-malas do Yuan Pro oferece apenas 265 litros de capacidade – em lugar do kit de reparo emergencial, comum em carros elétricos, há um estepe, que ocupa mais espaço.

Em termos de design, o Yuan Pro segue a linguagem visual da linha Dynasty da marca chinesa, com linhas geométricas e inspiradas em pedras preciosas. Na dianteira, com traços parecidos com os do Yuan Plus, chamam a atenção os faróis de leds afilados e conectados por uma faixa cromada e uma barra preta brilhante, que segue o formato do capô. Na traseira, do mesmo modo que o recém-lançado híbrido Song Pro, o Yuan Pro não vem com o slogan “Build Your Dreams” tradicional dos BYD, ostentando apenas a logomarca da fabricante sob uma faixa de leds que atravessa a tampa do porta-malas de ponta a ponta, unindo as lanternas horizontais. A gama de cores inclui Azul Petróleo, Rosa Queimado, verde, cinza e branco. Dentro, o Yuan Pro tem acabamento na cor Cinza Areia e, exclusivo para a versão Rosa Queimado, um interior em Rosa Pêssego.

Como em outros modelos recentes da BYD, como o sedã King e o híbrido Song Pro, é oferecido no Yuan Plus algo que a marca chama de “Pacote 1” do sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS), englobando funções mais simples, como sistema de direção assistida elétrica, freios ABS, controle de tração, sistema de distribuição da força de frenagem, assistência de partida em rampa, função de frenagem confortável, controle de cruzeiro, freio de estacionamento eletrônico, função Auto Hold, sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus e controle eletrônico de estabilidade. Equipamentos de segurança semi-autônoma mais avançados, presentes no Yuan Plus, não aparecem no Yuan Pro – como o controle de cruzeiro adaptativo, o assistente de centralização em faixa, o reconhecimento de placas de trânsito, o assistente de descida, alertas de ponto cego, de mudança involuntária de faixa e de colisão frontal e frenagens autônomas de emergência. A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade conta com garantia de oito anos, também sem limite de quilometragem.

Experiência a bordo

Retrato de família

Por dentro, o Yuan Pro é inconfundivelmente um BYD. O interior é dominado pela tela giratória com borda estreita do multimídia com 12,8 polegadas. O painel de instrumentos de LCD Full-View tem 8,8 polegadas e dá acesso ao controle automático de climatização de duas zonas digital, à câmera panorâmica 3D de 360 graus, à conectividade sem fio para smartphones Apple e Android, à conexão com internet, ao GPS integrado e ao Sistema de Cockpit Inteligente, com comandos de voz e atualizações via “over-the-air”, que podem ser feitos remotamente. Oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC, tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone. O aplicativo de recarga BYD Recharge permite localizar as estações de carregamento próximas, verificar sua disponibilidade em tempo real e ver se estão livres.

O veículo oferece ajuste elétrico em seis posições para o banco do motorista e em quatro para o do passageiro da frente e carregamento sem fio para smartphones Apple e Android. Os cintos de segurança dianteiros têm pré-tensionamento e alerta sonoro. São seis airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro). Na cabine, há fartura de materiais macios ao toque no painel, enquanto os bancos são revestidos com um material que imita couro. O freio de estacionamento é eletrônico e o sistema de som conta com seis alto-falantes. O sistema VtoL (Vehicle to Load) permite que, com o uso de um adaptador, a bateria do carro se transforme em uma fonte de energia para equipamentos externos, como cafeteiras e notebooks.

Primeiras Impressões

O peso dos números

Tuiuti/SP – O teste do BYD Yuan Pro foi feito no circuito Haras Tuiuti, localizado na cidade de Tuiuti, a 110 quilômetros da capital paulista, e incluiu algumas voltas rápidas pela pista e alguns passeios velozes pelos caminhos de terra e estradas asfaltadas da vizinhança. O motor do Yuan Pro é um elétrico síncrono de imãs permanentes posicionado na dianteira, com potência de 177 cavalos e torque de 29,5 kgfm e baterias (LFP) do tipo Blade com 45,1 kWh. Números de potência e torque impressionantes quando comparados aos 150 cavalos e 25,5 kgfm do T-Cross Highline 250TSI. Contudo, o SUV da Volkswagen pesa 1.292 quilos – 258 quilos a menos que o da BYD, com seus 1.550 quilos, boa parte deles por conta das baterias. Na mesma linha de comparação, o Yuan Pro poderia parecer “fraco” em relação ao motor do Yuan Pro, com 204 cavalos e 31,6 kgfm e baterias de 60,5 kWh. Mas é bom notar que o Yuan Pro pesa exatos 150 quilos a menos – o peso aproximado de dois passageiros adicionais.

Na prática, o motor do Yuan Pro talvez não atinja o nível de exuberância do “powertrain” 1.4 turbo flex da Volkswagen ou do elétrico do Yuan Plus – embora esteja longe de deixar a desejar. Na comparação com o T-Cross, o SUV chinês tem a seu favor o fato de que o torque é disponibilizado de forma instantânea, como em qualquer veículo elétrico, resultando em retomadas de velocidade muito ágeis. O Yuan Pro acelera de zero a 100 km/h em 7,9 segundos – mais rápido que os 8,6 segundos do T-Cross Highline 250TSI – e chega à velocidade máxima de 160 km/h – o SUV da Volkswagen chega aos 202 km/h. São três modos de condução, com ligeira diferença no “feeling” de direção, no acelerador e na limitação de potência. O modo “Normal” é suficiente para o uso no dia a dia, o “Eco” ajuda a economizar energia e o “Sport” oferece respostas mais vigorosas. Apesar de ter mais de uma tonelada e meia, o Yuan Pro oferece uma reconfortante percepção de leveza a de consistência do conjunto suspensivo, que enfrenta, sem barulhos ou vibrações, trilhas de terra percorridas de forma acelerada. No asfalto, inclusive nas curvas sinuosas, o desempenho também agrada – é um veículo bem equilibrado e agradável de se dirigir, dentro do que se espera de um SUV urbano. E o bom raio de giro torna mais fácil a tarefa de manobrar – algo de grande relevância para quem convive com garagens apertadas.

Ficha Técnica

BYD Yuan Pro

Motorização: elétrico síncrono de imãs permanentes posicionado na dianteira.

Tração: dianteira

Bateria: Blade Battery (LFP) com 45,1 kWh

Autonomia: pelo PBEV com carga total de 250 quilômetros. Consegue ser carregado tanto em corrente alternada (AC), do tipo lento (6,6 kW), quanto em corrente contínua (DC), do tipo rápido (até 60 kW)

Potência: 177 cavalos

Torque: 29,5 kgfm

Carroceria: utilitário esportivo com 5 lugares

Dimensões: 4,31 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,67 metro de altura e 2,62 metros de entre-eixos

Distância em relação ao solo: 17 centímetros

Peso: 1.550 quilos

Porta-malas: 265/1210 litros

Suspensão: MacPherson na dianteira e barra de torção na traseira

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira

Rodas e pneus: liga leve de 17 polegadas com 215/60 R17

Preço: R$ 182.800