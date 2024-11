Lançamento do livro “URUCUM: as árvores não têm culpa” acontece em Santo André

No dia 13 de dezembro de 2024, às 19h30, com entrada gratuita, a Cia Estrela D’Alva de Teatro ( @ciaestreladalva ), em parceria com a Editora Me Parió Revolução ( @me.pario ), promove o lançamento do livro “URUCUM: as árvores não têm culpa”, de Lígia Helena ( @aligia_helena ), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. A obra, que também estará disponível em versão audiobook, promete atrair a atenção de leitores e ouvintes com uma narrativa potente sobre identidade, ancestralidade e as histórias que nos atravessam.

A pré-venda de “URUCUM – as árvores não têm culpa” já está aberta e, ao adquirir o livro antecipadamente, os leitores poderão retirá-lo pessoalmente no dia do lançamento, com uma dedicatória exclusiva da autora. Haverá um coquetel de lançamento, com exposição de todas as ilustrações do livro, em tamanho original, feitas pela artista visual Drica Sousa.

“URUCUM: as árvores não têm culpa” é uma dramaturgia que transita entre o tempo e o espaço, narrando a história de mulheres da família de Lígia – sua mãe, avó e bisavó. A autora se utiliza do simbólico pé de urucum, um elemento carregado de memória e ancestralidade, para dar voz às mulheres de sua linhagem. A obra se desvia de uma narrativa linear, criando um fio vermelho de significados, que revela não só a história pessoal de Lígia, mas a história coletiva de todas as mulheres que carregam o peso de seus passados e a pressão das expectativas sobre o que devem ser.

A escolha do gênero dramático, que caracteriza a obra, também reflete o poder da dramaturgia feminina em questionar e repensar as convenções do teatro, oferecendo ao público uma experiência de imersão. Ao construir sua narrativa, Lígia propõe um jogo de reflexões e emoções que toca diretamente os sentidos e as memórias dos leitores e ouvintes, convidando-os a revisitar suas próprias histórias e a se confrontar com suas identidades. A obra contou com uma importante consultoria de dramaturgia feita pela escritora e dramaturga Adélia Nicolete.

Em um momento em que a literatura feminina e a dramaturgia estão ganhando cada vez mais visibilidade e relevância, “URUCUM: as árvores não têm culpa” se insere como um exemplo de como essas narrativas podem questionar e transformar nossa visão sobre o papel da mulher na sociedade. A obra não apenas reflete sobre a experiência de ser mulher, mas também sobre as conexões que nos ligam às nossas origens e ao nosso passado.

A versão audiobook, que acompanha o lançamento, permite que os leitores se conectem com a narrativa de uma maneira mais íntima e imersiva, tornando possível vivenciar a história com suas delicadezas sonoras e o realce de tantos sentimentos envolvidos nessa criação. O audiobook também amplia o alcance da obra, permitindo que pessoas com dificuldades de leitura ou deficiência visual tenham acesso.

Ao escolher o audiobook, Lígia oferece uma nova camada de sensibilidade ao projeto, permitindo que a performance e as vozes na interpretação, ganhem um protagonismo especial. É uma experiência que alia a literatura à oralidade, fazendo com que a história se desdobre de forma ainda mais rica e acessível.

“URUCUM: as árvores não têm culpa” é uma obra multifacetada que, ao mesmo tempo em que mergulha nas questões de identidade e ancestralidade, também nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos ao contar nossas próprias histórias.

O evento de lançamento do livro será uma oportunidade única de se conectar com a obra e com a escritora, que se dedica a revisitar sua própria trajetória, marcada por mulheres de sua família e pela herança cultural que carrega. Uma celebração da literatura, da memória e da força feminina.

As ações fazem parte do projeto “Urucum: as árvores não têm culpa”, realizado por meio da Lei Federal Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura do Município de Santo André e Ministério da Cultura.

Serviço: Lançamento de “URUCUM – as árvores não têm culpa”

Com Cia. Estrela D’Alva de Teatro

Quando: 13 de dezembro de 2024 (sexta-feira) – Horário: 19h30

Onde: Mezanino do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes – Endereço: R. Sen. Flaquer, 110 – Centro, Santo André – SP, 09010-100

Capacidade: 500 lugares

Acessibilidade: Sim

Não possui estacionamento

Valor da Pré-venda: R$25,00 – Fazer o Pix para [email protected]

Enviar o comprovante para o mesmo email

Retirada no dia do evento de lançamento