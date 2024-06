Lançamento do livro “Caças Supersônicos e o ABC Paulista” atrai 150 pessoas

O lançamento do livro “Caças Supersônicos e o ABC Paulista”, que aconteceu no dia 24/5, reuniu 150 pessoas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A obra promete ser uma referência para entender os desafios e as soluções encontradas pela região.

Escrito ao longo de dois anos, o livro é resultado da pesquisa de pós-doutorado do Professor Jefferson José da Conceição na área de Sociologia pela UFRJ, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). O co-autor, Professor José Ricardo Ramalho, supervisionou a pesquisa, que abrangeu materiais de 2010 a 2023, incluindo referências bibliográficas, matérias de imprensa, veículos de comunicação regional do Grande ABC e 14 entrevistas detalhadas com gestores públicos, militares, empresários, acadêmicos e sindicalistas.

Segundo o autor, a região demonstra interesse pelo tema: “Atores e instituições regionais demonstraram interesse em relação aos problemas da desindustrialização no Grande ABC, especialmente através de projetos que envolvam inovação e tecnologia.”

E, complementando, Ramalho acrescentou que o lançamento do livro ter sido no ABC não foi por acaso: “O Grande ABC tem se mostrado um ‘laboratório’ de iniciativas criativas e arrojadas desde o final do século passado. Queremos provocar o debate dos caminhos da indústria do ABC tanto dentro, quanto fora da região”.

Mais informações sobre o livro “Caças Supersônicos e o ABC Paulista” podem ser acessadas no site da Editora, em: https://editorapapagaio.com.br.