Lançamento do Centro de Tecnologia Assistiva reúne autoridades da Unesp Bauru

Na última segunda-feira (16), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio do assessor especial do pasta professor Ignácio Poveda , participou do lançamento do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva (CMDTA), na Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. O projeto faz parte de edital da Fapesp , que contempla 21 Centros de Ciência e Desenvolvimento (CCDs), sendo três para a SEDPCD, incluindo o da Unesp, de Bauru.

A abertura de lançamento contou com a participação de diversas autoridades como o reitor da Unesp, Pasqual Barretti , o prefeito de exercício de Bauru, Orlando Costa Dias , o senador Marcos Pontes, o deputado estadual Ricardo Madalena, e o coordenador do CMDTA, prof. Carlos Roberto Grandini. Representantes de entidades que prestam assistência social às pessoas com deficiência da região também prestigiaram o evento.

Para o professor Ignácio Poveda, o lançamento do CMDTA mostra a importância do trabalho em parceria. “Juntos, podemos quebrar as barreiras enfrentadas por mais de 3,3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo . Sabemos que as tecnologias assistivas ajudam a quebrar barreiras físicas e econômicas, mas a união entre o poder público, a academia e a sociedade civil, aqui representadas, é um marco na quebra de barreiras atitudinais, isto é, lembrar que a inclusão é um ponto central da tomada de decisões.”

Já o coordenador do CMDTA , professor Carlos Roberto Grandini , celebrou a presença das autoridades e causou o impacto direto das tecnologias assistivas no cotidiano de pessoas com deficiência: “Este centro surge com a missão de caracterizar, validar e, futuramente, certificar os produtos, equipamentos e softwares que facilitam a locomoção, comunicação e o dia a dia de pessoas com deficiência . O trabalho multidisciplinar , apoiado por todas as instituições presentes, certamente reduzirá as desigualdades e garantirá a inclusão ”, destacou Grandini.

O lançamento oficial do CMDTA marcou também o anúncio de projetos em andamento no campus da Unesp em Bauru , como o desenvolvimento de materiais pedagógicos digitais para crianças e adolescentes neurodivergentes . O evento simbolizou mais uma etapa da parceria entre a SEDPcD e as universidades públicas do estado, que integram os Centros de Ciência e Desenvolvimento anunciados neste ano.