Lançamento do Caoa Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid e da linha 2025 do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

As vendas da Caoa Chery no Brasil mais do que dobraram em 2024 em relação ao ano anterior. Parte do sucesso da marca sino-brasileira – criada no Brasil em 2017 com a aquisição de 50,7% das operações nacionais da fabricante chinesa Chery pelo conglomerado brasileiro de distribuição e produção de veículos Caoa – se deveu ao lançamento do Tiggo 7 Sport. Apresentada em março do ano passado com preço de R$ 134.990 – atualmente, parte de R$ 146.990 –, a nova versão de entrada assumiu o posto de SUV médio mais barato do Brasil, atraindo um público não atendido pela configuração Pro Max Drive do Tiggo 7, que é oferecida por R$ 176.990. Em setembro, outra novidade impulsionou os negócios da Caoa Chery em 2024 – o lançamento do Tiggo 8 Pro. O preço de R$ 201.990 reeditou no SUV de sete lugares a estratégia comercial que embalou as vendas no “irmão menor” Tiggo 7 Sport – oferecer mais equipamentos por um preço menor que o da concorrência. Agora, a Caoa Chery amplia sua oferta de SUVs em direção a um patamar superior, com o lançamento do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, que se junta à renovada linha 2025 do Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid como as opções híbridas carregáveis em tomadas da marca. Os dois modelos plug-in são importados da China – com planos de nacionalização da produção, passando a ser montados na mesma fábrica de Anápolis, em Goiás, de onde saem as outras versões do Tiggo 7 e do Tiggo 8.

Com preço de R$ 239.990, o Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid tem 4,51 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,69 metro de altura e 2,67 metros de entre eixos. A dianteira ostenta grade com visual Diamond e detalhes cromados, além de um novo para-choque com entradas de ar laterais que amplificam a esportividade. Nas laterais, o destaque fica para o design das rodas de liga leve diamantadas com 18 polegadas. Atrás, as lanternas são unidas por uma faixa em leds, e a inscrição “PHEV” aparece em um vistoso tom azul piscina sob o logo “Tiggo 7 Pro”.

O novo SUV da Caoa Chery chega equipado com o mesmo “powertrain” do Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. O motor a combustão 1.5 litro turbo com quatro cilindros, 16 válvulas e injeção eletrônica de gasolina, que gera 147 cavalos e 22,4 kgfm, trabalha em conjunto com dois motores elétricos, que somam 170 cavalos de potência e 34,2 kgfm de torque. Juntos, os três motores entregam 317 cavalos de potência máxima e 56,6 kgfm de torque. A tração é dianteira. O câmbio é um DHT (Dedicated Hybrid Transmission), específico para modelos híbridos, que busca tornar mais eficaz a gestão dos três motores – são 11 relações de marcha. O Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid acelera de zero a 100 km/h em 6,8 segundos, com consumo médio combinado de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. O modelo tem capacidade para rodar 63 quilômetros de forma 100% elétrica. O sistema de regeneração de energia tem quatro níveis: um automático e com maior capacidade de regeneração, acionado durante as frenagens, e outros três, que podem ser configurados pelo motorista. O modelo é comercializado com carregador portátil tipo 2. O tanque de gasolina tem 60 litros de capacidade.

O Tiggo 7 Pro híbrido plug-in tem seis airbags e traz de série um conjunto de sistemas eletrônicos de assistência ao motorista (ADAS), batizado pela Caoa Chery de Max Drive. O pacote agrega piloto automático adaptativo (controla a distância do veículo à frente, acelerando e freando conforme necessário), frenagem automática de emergência (ativa automaticamente os freios quando há risco de colisão, a partir da detecção de animais, pedestres e ciclistas), alerta de colisão frontal, assistente de congestionamento (função “Stop&Go”), alerta e prevenção de saída de faixa, controle inteligente de farol alto (altera entre luz alta e baixa de acordo com os veículos que transitam no sentido contrário), alerta de abertura de porta, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança de faixa e monitoramento de ponto cego. O novo SUV da Caoa Chery já está disponível nas cores preto ou branco. Oferece cinco anos de garantia e oito anos para a bateria.

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Renovação no “top” de linha

Junto com o lançamento do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, chega às concessionárias da Caoa Chery a linha 2025 do Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, com preço de R$ 279.990 – é o modelo mais caro da marca. O SUV híbrido plug-in de sete lugares preserva suas generosas dimensões: 4,72 metros de comprimento, 1,86 metros de largura, 1,70 metro de altura e 2,71 metros de entre-eixos. São 889 litros para bagagens no porta-malas ou até 1.930 litros, quando as duas fileiras traseiras estão rebatidas. O tanque de combustível leva 60 litros, trazendo um aumento de autonomia – o anterior tinha 45 litros. As rodas agora são de 19 polegadas – eram aro 18. No interior, tela do multimídia é curvada e tem 24,6 polegadas.

O “powertrain” do Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid foi mantido e é igual ao do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid: dois propulsores elétricos, combinados com o motor a combustão 1.5 turbo a gasolina, entregando os mesmos 317 cavalos de potência combinada e 56,6 kgfm de torque combinado. O câmbio DHT também permanece. Na linha 2025, o modelo acelera de zero a 100 km/h em 7,02 segundos, com consumo médio combinado de 32,7 km/l na cidade e 27,9 km/l na estrada. O Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid tem capacidade para rodar cerca de 54 quilômetros de forma 100% elétrica. Os sistemas Max Drive também são de série no Caoa Chery “top” de linha, que é comercializado nas cores azul, preto ou branco.

Experiência a bordo

Ambiente tecnológico

No interior do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, além da iluminação interna em leds coloridos, chama a atenção o painel de instrumentos integrado ao multimídia, formado por uma tela full-HD de 24,6 polegadas – não é curva, como a do Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. O multimídia acomoda tecnologias de comando de voz, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O volante com design esportivo tem boa “pegada” e ergonomia correta. O aspecto um tanto “futurista” é reforçado pelo teto solar panorâmico, botão start/stop, console central com efeito aço escovado, comando de troca de câmbio com alavanca do tipo joystick e carregador turbo de indução para celular (50 watts).

O acabamento interno na cor preta acompanha o revestimento dos bancos – o do motorista tem ajustes elétricos em seis posições, além de ajuste lombar e memória. O banco do passageiro tem ajustes elétricos em quatro posições – há aquecimento nos dois bancos dianteiros, com segunda fileira rebatível (60/40). O ar-condicionado é dual zone e o sistema de som é da Sony. Câmeras de 360 graus permitem a visualização de todo o redor do veículo. São 475 litros de espaço para bagagens no porta-malas.

Primeiras Impressões

Disposição de sobra

Para o lançamento do Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, a Caoa Chery afirma que providenciou a evolução da calibração do “powertrain” e o refinamento da dirigibilidade para atingir uma melhor performance, além de aprimorar a experiência acústica. Em todos os aspectos, o híbrido plug-in supera com folgas a performance do Tiggo 7 Sport, com seu motor flex 1.5 turbo de 150 cavalos e 21,4 kgfm. No SUV híbrido plug-in, a potência máxima combinada entre o motor a combustão e os dois elétricos atinge 317 cavalos e 56,6 kgfm. Mais do que suficiente para movimentar com bastante facilidade o conjunto, transmitindo uma percepção de “leveza” aos 1.704 quilos do SUV médio.

O Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid oferece dois modos de potência: o “EV” – 100% elétrico, em que somente um ou dois motores elétricos atuam – e o “HEV” – híbrido, otimizando o funcionamento dos três motores e priorizando economia de combustível. Rodando em modo “EV” – que, com a bateria cheia, entrega autonomia de 63 quilômetros –, o Tiggo 7 proporciona uma efetiva experiência de carro elétrico, disponibilizando aquele impactante torque instantâneo característico dos veículos carregáveis em tomadas. Contudo, é fundamental que o motorista incorpore a rotina de manter a bateria carregada. Caso contrário, quando a eletricidade é insuficiente, a tarefa de mover o carro fica por conta do motor 1.5 litro turbo a gasolina, que gera 147 cavalos e 22,4 kgfm – pouco para garantir altas performances em um SUV de tal porte.

O novo modelo da Caoa Chery tem ainda dois modos de condução: “Normal” – disponível nos modos de potência “EV” e “HEV” e que prioriza a economia de combustível – e “Sport” – somente no modo “HEV”, com foco no desempenho. Nos modos de potência “EV” e “HEV”, o motorista pode gerenciar também o nível mínimo da bateria, de 20% a 70%. Caso a opção seja por 70%, o veículo atua de forma a poupar a bateria para que ela não descarregue acima disso. Caso escolha por 20%, o sistema pode entregar mais performance, entendendo que é possível utilizar a carga da bateria ao máximo até atingir este nível.

Ficha Técnica

Caoa Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid

Motor a combustão: 1.5 litro TCI a gasolina, com 4 cilindros, 16 válvulas, injeção eletrônica MPI, com potência de 147 cavalos e torque de 22,4 kgfm

Motores elétricos: dois que somam 170 cavalos de potência e 34,2 kgfm de torque, com bateria de 19,27 kW

Potência máxima combinada: 317 cavalos

Torque máximo combinado: 56,6 kgfm

Transmissão: DHT

Tração: dianteira

Direção: assistência elétrica progressiva

Dimensões: 4,51 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,69 metro de altura e 2,67 metros de entre eixos

Tanque de combustível: 60 litros

Porta-malas: 475 litros

Carroceria: SUV médio com 4 portas e 5 lugares

Suspensão: dianteira independente, tipo MacPherson, com braços inferiores, traseira independente, tipo multilink, com braços de controle. Ambas com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos pressurizados e barra estabilizadora.

Freios: discos ventilados na frente e sólidos atrás, com ABS e EBD

Rodas e pneus: liga leve diamantadas de 18 polegadas, 225/60 R18

Preço: R$ 239.990