Lançamento da Ram Rampage Big Horn – Novo acesso ao “country”

Mais nova integrante da linha 2025 da Rampage – picape intermediária produzida pela Ram desde 2023 no Complexo Stellantis de Goiana (PE) –, a opção Big Horn torna-se a nova porta de entrada não apenas da “família” no Brasil como também de todo o portfólio da marca norte-americana no país. O nome “Big Horn” (“grandes chifres”, uma espécie de carneiro selvagem da América do Norte que é usado como logotipo pela Ram) já foi adotado anteriormente nos Estados Unidos e agora se junta às outras versões da Rampage de forma permanente, com preço de R$ 237.990. Com pouco mais de um ano de mercado, a Rampage já entrou em “velocidade de cruzeiro” em termos de vendas. Este ano até novembro, ela teve 21.766 emplacamentos, o que dá a boa média de quase 2 mil exemplares por mês, ficando atrás das líderes Fiat Toro (49.348) e Chevrolet Montana (25.175) e bem à frente da precursora da categoria das picapes intermediárias originadas de SUVs, a Renault Oroch (11.747).

A nova Rampage Big Horn é equipada exclusivamente com o motor 2.2 Turbodiesel, desenvolvido globalmente e produzido e preparado em Goiana para as necessidades do Brasil. O propulsor tem configuração de quatro cilindros em linha, 16V e 2.184 cm³, com 200 cavalos de potência a 3.500 rotações por minuto e 45,9 kgfm de torque a 1.500 giros, associado ao câmbio automático de 9 marchas. De acordo com a Ram, tais números resultam em potência e força entregues já nos primeiros momentos de aceleração, possibilitando mais agilidade no dia a dia e em ultrapassagens mais seguras. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em menos de dez segundos, enquanto as retomadas de 60 a 100 km/h e 80 a 120 km/h vêm em 6,4 e oito segundos, respectivamente. Conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a nova Rampage tem consumo de 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, conferindo à picape a nota máxima “A”. Assim como nas demais variantes da Rampage, a tração 4×4 Auto distribui automaticamente a força para os dois eixos, com reduzida, e é, ao lado do assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control), item de série em todas as configurações.

Externamente, a Rampage Big Horn se diferencia pela grade com bordas cromadas e aletas em preto brilhante, destacando o logo “RAM” cromado na parte superior, e pelas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 235/65. Os cromados estão presentes ainda nas molduras das janelas, nos espelhos externos e no para-choque traseiro, equipado com sensores de estacionamento, que trabalham em conjunto com uma câmera de ré de alta definição. O sistema de iluminação é full-led, incluindo os faróis de neblina com função “cornering”, que acompanha o contorno das curvas. A caçamba de 980 litros tem revestimento interno, iluminação de leds e capota marítima. A tampa traseira, com trava elétrica e amortecimento, pode ser aberta remotamente pela chave presencial.

Dentro, a Big Horn apresenta o requinte e a tecnologia comuns a todas as picapes da Ram. A nova porta de entrada da marca norte-americana tem quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas e central multimídia com tela de 12,3 polegadas sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, acrescentando sistema de navegação embarcado e possibilidade de conexão simultânea para até dois smartphones. Durante a utilização dos recursos de conectividade, é possível de se fazer o carregamento do smartphone por meio de um carregador por indução refrigerado ou em uma das seis portas USB espalhadas pela cabine, sendo três do tipo C, para carregamento rápido.

Como toda a “família” na linha 2025, a Big Horn recebe o Ram Connect, a plataforma de serviços conectados da fabricante norte-americana. Por meio de um aplicativo no smartphone ou no smartwatch, o motorista pode consultar remotamente informações sobre a picape, como quilometragem até a próxima revisão, pressão dos pneus, nível de combustível e enviar comandos remotos de partida no motor. O serviço é gratuito no primeiro ano de compra e disponibiliza um pacote de segurança com outros recursos: alerta em caso de tentativa de furto com assistência para recuperação e socorro vinte e quatro horas para emergências. O Ram Connect permite ainda que a picape seja transformada em um ponto de Wi-Fi para até oito dispositivos.Em relação ao conforto, a nova Rampage Big Horn conta com ar-condicionado digital de duas zonas com saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e chave presencial com partida remota. Os bancos, revestidos em tecido e forração premium, são na cor preta. O painel de instrumentos e os de porta são macios ao toque e têm o mesmo tipo de forração, enquanto o volante multifuncional tem “paddles shifters” para trocas de marchas sequenciais ao comando do motorista e permite navegar entre as informações do quadro de instrumentos. No quesito segurança, a nova Big Horn traz de fábrica seis airbags (dianteiros, laterais dianteiros e de cortina, que cobrem toda a lateral da cabine), piloto automático, limitador de velocidade, controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e freios a disco ventilados nas quatro rodas, com ABS e EBD.