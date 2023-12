Lançamento Concurso Estudantil Flipoços 2024

Dando a largada a primeira atividade oficial da programação do Flipoços, a GSC Eventos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional de Ensino, fizeram o lançamento do Concurso Cultural Flipoços 2024 para os alunos da rede pública de ensino da cidade.

O Concurso tem como tema na 19ª edição do Festival “O que seria do mundo sem cores? – O papel da literatura na valorização da diversidade e o respeito às diferenças”. Ao contrário dos anos anteriores, a curadoria pensou em um assunto que não tivesse ligação direta com a temática do Festival. “estamos em um momento de muitos conflitos e tensão nas relações humanas, e me parece que trazer a reflexão do respeito às diferenças, seja bastante oportuno neste momento” esclarece Gisele Ferreira, curadora do Flipoços.

A participação das escolas municipais, estaduais e particulares de Poços sempre foi muito ativa e envolvente, por isso, o tema certamente além de contribuir no relacionamento das crianças e jovens, poderá resultar em excelentes redações e desenhos.

O 19º Flipoços e a Feira do Livro do Sul de Minas vão acontecer de 27 de abril a 05 de maio, no Parque José Affonso Junqueira e contará com muitas novidades. Além de uma intensa programação que começou cuidadosamente a ser preparada, o Festival terá também o 2º Prêmio Flipoços para Escritores Independentes, em parceria com a Renovagraf, o 1° Encontro de Influenciadores Digitais, com todos os influenciadores já definidos, que breve serão divulgados e com a 4ª. Residência Literária Flipoços Camões que já conta com a escritora portuguesa selecionada que passará todo o período do Festival em nossa cidade. Mais uma vez, a curadoria do Flipoços se prepara para uma grande festa dos livros, autores e leitores em Poços de Caldas, fazendo uma linda ocupação do Parque, alamedas e jardins que receberão uma estrutura condizente com a beleza do Festival, da Feira e da cidade.

Atenção ao cronograma do Concurso Estudantil Flipoços 2024

Lançamento do Concurso e do Regulamento

14 de dezembro de 2023 | Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas

Período de inscrição de trabalhos

Início das aulas até 20 de março de 2024

Resultado oficial dos trabalhos vencedores

a partir 15 de abril de 2024

Solenidade de premiação no Flipoços

30 de abril, terça-feira, às 18h30, no Palco central da Feira (Parque José Affonso Junqueira, local onde a Feira será realizada).