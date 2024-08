Lamine Yamal visita pai esfaqueado no hospital após treino do Barcelona

O jogador do Barcelona Lamine Yamal fez uma visita ao seu pai nesta quinta-feira (15). Mounir Nasraoui se encontra hospitalizado depois de ter sido esfaqueado em um estacionamento.

Lamine Yamal compareceu ao Hospital Can Ruti, em Badalona, depois do treino do Barcelona no período da manhã. Ele foi ao local acompanhado de seguranças do clube catalão.

O jogador da seleção espanhola foi aconselhado a não visitar o seu pai logo depois de sua internação, que aconteceu na noite de quarta-feira (14), por conta da ‘atenção midiática’ que teria gerado e que poderia perturbar o ‘funcionamento normal’ do hospital.

A polícia já deteve quatro pessoas. Mounir chegou a ficar em quadro delicado, mas se recuperou e não corre risco de morrer. Ele mesmo postou um storie no Instagram para informar que ‘está melhor’.

BRIGA COM VIZINHOS

Moradores do bairro Rocafonda flagraram uma confusão entre Mounir Nasraoui com vizinhos horas antes de ele ter sido esfaqueado. O episódio ocorreu no município de Mataró, que faz parte da província de Barcelona, na Espanha.

Vídeos mostram Mounir discutindo com outros homens na calçada, em frente a uma casa. O pai de Yamal é afastado do conflito por outra pessoa e pega uma bolsa que estava no chão, mas não se retira do local. As gravações foram publicadas nas redes sociais e viralizaram.

Policiais chegaram depois para apartar a briga. Mounir foi conduzido para longe dos vizinhos por agentes e ficou se explicando para eles, enquanto outros policiais ficaram falando com os demais envolvidos no desentendimento.

A confusão ocorreu por volta das 15h (horário local) e começou após o pai de Yamal se irritar por ter sido molhado enquanto caminhava, de acordo com o La Vanguardia. Mounir estava passando pela rua, acabou atingido por água que veio de uma sacada e foi tirar satisfação, dando início a uma briga. Segundo o jornal, foi uma criança que molhou o pai do jogador, que é conhecido na comunidade por seu “temperamento forte”.

Mounir foi esfaqueado mais de 6h depois, e a polícia suspeita que os eventos podem estar relacionados. O pai de Yamal levou duas facadas no abdômen em um estacionamento não muito longe do local onde houve a discussão, na rua Frank Marshall.