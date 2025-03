Lamine Yamal: a estrela em ascensão nas redes sociais e no futebol

Lamine Yamal, jovem atacante do FC Barcelona, tem se destacado não apenas em campo, mas também nas redes sociais, consolidando-se como uma das promessas mais brilhantes do futebol mundial. Recentemente, ele alcançou a impressionante marca de ser o segundo jogador mais seguido no TikTok, uma plataforma que tem se tornado um importante canal de interação para atletas.

Seu conteúdo na rede social atraiu uma audiência massiva, com seu vídeo mais popular acumulando cerca de 198 milhões de visualizações e 20 milhões de curtidas. Esses números refletem não apenas seu talento esportivo, mas também sua capacidade de engajar fãs ao redor do mundo.

O ranking dos jogadores com mais seguidores no TikTok revela a força da presença brasileira na plataforma. Neymar lidera a lista, seguido por Yamal. Outros representantes do Brasil incluem Vinícius Júnior na terceira posição, Marcelo em quinto e Richarlison em sétimo lugar. Essa presença significativa ressalta a influência do futebol brasileiro na cultura digital e no entretenimento.

Confira abaixo os dez jogadores de futebol com mais seguidores no TikTok, conforme dados do Football Benchmark:

Neymar (1º)

Lamine Yamal (2º)

Vinícius Júnior (3º)

Marcelo (5º)

Richarlison (7º)

A ascensão de Lamine Yamal nas redes sociais é um indicativo não apenas do seu talento, mas também do potencial que os jovens atletas têm de se conectar com os fãs em um nível pessoal e autêntico.