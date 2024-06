LALIGA GENUINE finaliza ações da temporada 2023/24 com partida solidária em Getafe

LALIGA GENUINE encerrou a temporada em Getafe neste fim de semana, com mais de 1.000 jogadores e membros da equipe técnica participando de um quarto e último dia de jogos da liga de futebol mais única do mundo. Os quatro campeões da temporada 2023/24 da LALIGA GENUINE, a primeira liga de futebol para jogadores com deficiência intelectual, foram coroados: RCD Espanyol, Real Oviedo, Córdoba CF e Burgos CF.

As estrelas da LALIGA GENUINE receberam suas medalhas de Clemente Villaverde, presidente da FUNDACIÓN LALIGA, e Ángel Torres, presidente do Getafe CF, juntamente com o Diretor Executivo da LALIGA, Jorge de la Vega, e Sara Hernández, Prefeita de Getafe.

Ao longo da temporada, a LALIGA GENUINE contou com o apoio inestimável das marcas parceiras: EA Sports, Puma, Panini, El Corte Inglés, Allianz, Burger King, Solán de Cabras e PortAventura World.