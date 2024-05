LALIGA Awards: Bellingham é eleito melhor jogador da temporada

A LALIGA apresentou seus prêmios anuais ontem em cerimônia conjunta com os European Globe Soccer KAFD Awards em Cala di Volpe (Sardenha-Itália), após um acordo histórico conjunto com a organização, assinado no início da temporada. O evento contou com a presença de Quico Catalán, Vice-Presidente da LALIGA, e jogadores da LALIGA como Lewandowski do FC Barcelona ou treinadores como Míchel do Girona FC, além de personalidades do mundo do futebol como Fabio Capello e Mbappé.

Durante a premiação, a LALIGA apresentou os quatro vencedores da temporada: Bellingham (Real Madrid) foi coroado Melhor Jogador pela EA SPORTS FC24, Míchel (Girona FC) ganhou o prêmio de Melhor Treinador pelo Beyond Stats, Yamine Lamal (FC Barcelona) recebeu o prêmio de Melhor Jogador Sub-23 pela Sorare e Jesús Areso (CA Osasuna) ganhou o prêmio de Melhor Gol da temporada pelo seu gol contra o Getafe CF em El Sadar.



O Real Madrid e o Girona CF também deixaram sua marca nos prêmios TOTS, reconhecendo os 15 jogadores que compõem o Time da Temporada, com esses clubes tendo cinco e quatro presentes, respectivamente, no time ideal. Os jogadores, escolhidos entre os 50 indicados, foram Unai Simón, Daniel Carvajal, Ronald Araujo, Antonio Rüdiger, Miguel Gutiérrez; Aleix García, İlkay Gündoğan, Federico Valverde, Isco, Jude Bellingham, Savinho, Griezmann, Robert Lewandowski, Artem Dovbyk e Vini Jr.

Javier Tebas, Presidente da LALIGA, disse: “A realização desta cerimônia foi um marco para o futebol europeu, mas também para a LALIGA, pois a parceria com a Globe Soccer nos permitiu oferecer um cenário luxuoso para os Prêmios LALIGA. É muito importante para a LALIGA reconhecer o esforço e a excelência que esses prêmios representam, sem esquecer que dois dos princípios da nossa Nova Era são, nomeadamente, ‘Almejar Alto’ e ‘Acreditar no Talento’, dois valores que nossos jogadores, treinadores e clubes representam perfeitamente”.

Tommaso Bendoni, Fundador e CEO da Globe Soccer, disse: “À medida que continuamos a expandir a marca Globe Soccer pelo mundo, é uma tremenda honra ter sediado o LALIGA Awards 2024 em parceria com a edição inaugural dos Globe Soccer Awards Europe. Juntos, nossas marcas poderosas uniram o melhor talento do futebol europeu – desde o campo até a sala de reuniões – no maravilhoso resort de Cala di Volpe. Parabenizamos os vencedores do LALIGA Awards 2024 e esperamos enriquecer nossa colaboração estratégica no futuro”.

Os organizadores dos Globe Soccer Awards em Dubai, que têm celebrado os melhores jogadores de futebol do mundo dentro e fora de campo por mais de 14 anos, anunciaram em agosto que uma nova série continental Globe Soccer seria lançada em 2024. A edição inaugural do European Globe Soccer KAFD Awards apresentou mais de uma dúzia de prêmios, incluindo Melhor Jogador Masculino (Mbappé), Melhor Clube Masculino (Manchester City), Melhor Clube Feminino (FC Barcelona), Melhor Treinador (Xabi Alonso), Melhor Talento Emergente (Lamine Yamal), Melhor Treinador da Premier League (Mikel Arteta), Clube Revelação (Atalanta). Além disso, foi apresentado também diversos prêmios especiais como prêmios de carreira para jogadores e treinadores.



O LALIGA Awards foi apresentado em categorias mensais ao longo da temporada para destacar o trabalho de treinadores e jogadores, utilizando métricas como número de partidas jogadas, pontos marcados e outros fatores mais sofisticados envolvendo aspectos como ritmo de jogo ou contenção ofensiva.

Todos os prêmios



LALIGA Awards 2024



Campeão da LALIGA EA SPORTS: Real Madrid



Melhor Jogador Sub-23: Lamine Yamal (FC Barcelona)



Melhor Treinador: Míchel (Girona)



Melhor Gol: Jesús Areso (Osasuna)

Melhor Jogador: Jude Bellingham (Real Madrid)

Time da Temporada: Unai Simón, Daniel Carvajal, Ronald Araujo, Antonio Rüdiger, Miguel Gutiérrez; Aleix García, İlkay Gündoğan, Federico Valverde, Isco, Jude Bellingham, Sávio, Griezmann, Robert Lewandowski, Artem Dovbyk e Vini Jr.



Vencedores da Edição Europeia do Globe Soccer KAFD 2024 Award:



Melhor Jogador: Kylian Mbappe (PSG e França)



Melhor Treinador: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Jogador Emergente: Lamine Yamal (FC Barcelona e Espanha)

Melhor Clube Masculino: Manchester City

Melhor Clube Feminino: FC Barcelona

Melhor Treinador da Premier League: Mikel Arteta (Arsenal)

Prêmio Revelação: Atalanta

Prêmio de Liderança no Futebol: Nasser Al-Khelaifi (PSG e Associação de Clubes Europeus)

Prêmio de Retorno: Cesc Fàbregas (Como)

Prêmio Especial de Carreira: Karl-Heinz Rummenigge

Prêmio Especial de Carreira: Gigi Riva

Prêmio de Carreira de Treinador: Luciano Spalletti

Prêmio de Carreira de Jogador: Gianluigi Buffon

Prêmio de Esportividade: Gianluca Pessotto