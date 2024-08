Lagum traz turnê ao vivo para o palco do Arena Club, neste sábado (10)

Para comemorar os 10 anos de carreira em 2024, a banda Lagum viaja com a turnê “Lagum Ao Vivo”. Em Santos, o show acontece no palco do Arena Club, neste sábado (10). Os portões abrem a partir das 21 horas.

A turnê promete animar os fãs com um setlist recheado de sucessos, como “Oi”, “Não vou mentir” e “Veja baby”, além das músicas favoritas dos integrantes. Durante o show, o grupo também encantará o público com repertórios improvisados.

Além dos shows deste ano, os artistas iniciam 2025 com outra turnê, desta vez, internacional, celebrando a união da banda e os dez anos de estrada. Em solo europeu, a banda irá se apresentar em países como Espanha, Portugal e Londres.

A banda

Formada em Minas Gerais, a banda Lagum é composta por Pedro Calais (vocalista), Otavio Cardoso – Zani (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Francisco Jardim (baixo).

Após publicar um vídeo cantando em seu perfil do Facebook, Pedro Calais foi incetivado a montar uma banda, e decidiu então reunir seus amigos de infância. Desde então, os artistas arrastam multidões por onde passam.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no link LAGUM/ARTICKET , com valores a partir de R$80. Os setores são divididos entre pista, front stage e mezanino.

Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Turnê 2024 Lagum Ao Vivo– Lagum

Data: 10/08 – sábado

Horário: Abertura da casa às 21 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2211/lagum-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.