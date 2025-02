Ladybug e Cat Noir desembarcam em São Paulo para uma missão especial

Os fãs de Miraculous: As Aventuras de Ladybug, fenômeno mundial e sucesso do Gloob, podem mergulhar no universo da animação em um evento licenciado com muita ação e aventura. Inaugurado no dia 8 de fevereiro na Alameda Gastronômica do Morumbi Town Shopping, o circuito temático interativo segue até 5 de março, onde as crianças deverão ajudar os heróis Ladybug, Cat Noir e seus aliados a derrotar o temido vilão Hawk Moth. Com atividades lúdicas e desafios inspirados na animação, o evento proporciona uma experiência única e inesquecível para os pequenos fãs e suas famílias.

O circuito conta com diferentes estações, cada uma trazendo um desafio especial. No Hawk Moth Experience, as crianças precisam atravessar um labirinto cheio de obstáculos e enigmas criados pelo vilão para avançar na missão, enquanto usam máscaras para simularem que estão ‘akumatizadas’. Já na Ladybug Aquática: Desafio e Ação, elas enfrentam um percurso dinâmico que inclui escalada e uma piscina de bolas azuis, representando a água onde as akumas escarlates estão escondidas. A missão é resgatar todas as akumas e jogá-las no ioiô da Ladybug para neutralizar o perigo.

Outro momento especial acontece no espaço Miraculous, onde as crianças, após completarem suas missões, terão a chance de se transformar em verdadeiros heróis. Para isso, precisam encontrar os Kwamis, criaturas mágicas que concedem poderes. Ao dizerem ‘Transformar!’ em voz alta, assistirão a uma incrível projeção holográfica, tornando-se parte do universo dos super-heróis.

Além das atividades interativas, os visitantes podem tirar fotos em espaços temáticos, incluindo um cenário especial da Torre Eiffel ao lado de Ladybug e Cat Noir, além de painéis 3D com os heróis e vilões da história. Para os pequenos de 1 a 3 anos, há também um Espaço Baby, onde podem brincar com segurança em uma piscina de bolinhas e interagir com um painel lúdico.

“Trazer eventos temáticos faz parte do nosso compromisso em oferecer entretenimento de qualidade para nossos visitantes. Miraculous é um sucesso global, e poder proporcionar essa experiência no Morumbi Town Shopping é algo muito especial para nós”, afirma Luis Horn, Coordenador de Marketing do Morumbi Town Shopping.

O evento é gratuito e o acesso é realizado por meio de resgate do cupom no app do Morumbi Town Shopping. A atração está aberta de domingo a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h. Para mais informações, acesse o site oficial do shopping ou acompanhe as redes sociais.

Serviço

Miraculous no Morumbi Town Shopping

Local: Alameda Gastronômica.

Período: 08 de fevereiro a 05 de março.

Horários: Domingo a sexta: 12h às 20h.

Sábados: 10h às 22h.

Endereço: Morumbi Town Shopping.

Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo – SP.

Evento gratuito: Resgate do cupom pelo app do shopping.