Lady Gaga e Bruno Mars anunciam lançamento de ‘Die With a Smile’

Lady Gaga e Bruno Mars confirmaram os rumores de uma parceria nesta quinta-feira, ao anunciarem o lançamento da música “Die With a Smile”.

Os rumores de que os artistas poderiam fazer algo juntos surgiu quando Mars disse, durante uma entrevista em junho ao Las Vegas Review, que adoraria fazer uma parceria com Gaga.

Na última semana, os boatos se intensificaram depois que Gaga postou um vídeo no Instagram em que usava uma camisa com o rosto de Mars –e ele respondeu publicando uma foto sua com uma blusa estampada com o nome de Gaga.

Na imagem de divulgação da música, os dois aparecem com roupas combinando em vermelho e azul, e Mars veste um chapéu de cowboy.