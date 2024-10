Ladrões invadem casa em bairro nobre de SP e rendem mulher e bebê de 5 meses

Um grupo de criminosos invadiu na tarde desta quinta-feira (24) uma casa na rua Alemanha, no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

Assim que acessaram o imóvel, homens armados trancaram as vítimas em um cômodo. Entre as pessoas dominadas pelos ladrões estavam um bebê de cinco meses e sua mãe, inquilina do imóvel.

A polícia não disse se havia mais gente na casa, nem quantos suspeitos fariam parte da quadrilha.

A mãe da criança foi obrigada pelos ladrões a realizar transações bancárias. O valor roubado não foi informado pela SSP (Secretaria da Segunda Pública).

Os criminosos também levaram diversos objetos. Eles usaram um carro que estava na casa para fugir.

Depois o automóvel foi encontrado abandonado na rua Abolição, na Bela Vista, no centro da capital.

O caso foi registrado como roubo a residência e localização/apreensão e entrega de veículo no 14° DP (Pinheiros).