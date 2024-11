Ladrão de farmácia é preso pela Equipe de RPM

Na manhã desta sexta-feira (8), a equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) conseguiu prender em flagrante um indivíduo que havia praticado um roubo em uma farmácia localizada na Avenida Dona Belmira Marin.

Durante o patrulhamento, a equipe notou uma movimentação incomum dentro do estabelecimento, onde um indivíduo estava em confronto com os funcionários. No local, foi informado que o homem havia entrado na loja e anunciado o roubo, simulando estar armado e ameaçando os funcionários. Temendo por suas vidas, os funcionários reagiram ao assaltante, momento em que a equipe chegou.

Na busca pessoal, os policiais encontraram em posse do indivíduo a quantia de R$ 157,00 em dinheiro, subtraída do caixa da farmácia.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Com ações como esta, a Polícia Militar do Estado de São Paulo proporciona mais segurança à população e reafirma seu compromisso com o cidadão em servir e proteger a sociedade.