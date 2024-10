Ladrão come espetinho durante assalto no centro de SP

Câmeras de segurança flagraram um ladrão comendo um espetinho de churrasco enquanto participava do roubo a um homem na rua Paim, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo.

Uma das imagens mostra um ladrão, com o espetinho na boca, retirando a arma da calça e apontando para o rosto da vítima. O criminoso encurrala a vítima com ajuda de outros dois homens e chega a dar diversas coronhadas. O crime aconteceu na noite do dia 28 de setembro.

Veja:

O ladrão continua comendo o espetinho enquanto os comparsas mexem no celular da vítima. Imagens de outro ângulo mostram que quatro criminosos participaram da ação. Um dos ladrões rouba a mochila do rapaz. A ação dura menos de um minuto.

Suspeito de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar em uma pensão na rua General Osório, também no centro da capital. O homem de 19 anos, suspeito de participar de outro roubo, negou a participação no crime. Apesar disso, conforme a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, imagens das câmeras associam ele ao crime. A pasta não informou se o homem detido era o que estava comendo o espetinho durante o roubo.

O celular do preso foi apreendido, e a arma usada na ação criminosa de setembro não foi encontrada. “O caso foi registrado no 4º DP (Consolação). A autoridade policial solicitou sua prisão temporária à Justiça, que aceitou o pedido”, informou a SSP.

Como o nome do suspeito preso não foi divulgado, a reportagem não encontrou o contato dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.