“Ladeira das Crianças” Espetáculo agita o Sesc São Caetano no ritmo do Funk

No dia 21 de setembro, às 16h30, o Sesc São Caetano será palco da produção do Grupo Rosas Periféricas: “Ladeira das Crianças” um espetáculo que une o Teatro de Rua e o ritmo pulsante do funk para contar histórias e sonhos das crianças das periferias. A apresentação convida o público a refletir sobre a identidade infantil nas bordas da cidade, explorando as realidades e bens culturais acessados na infância e adolescência nesses territórios.

No enredo, crianças que sonham em ser DJs, meninos curiosos, meninas de “cabelo de nuvem” e muitas outras figuras ganham vida, mostrando que a infância na periferia carrega a mesma essência e imaginação que qualquer outra, mas com desafios e contextos próprios. As histórias são inspiradas nas obras “O Pote Mágico” e “Amanhecer Esmeralda”, do escritor Ferréz, adaptadas para o palco em uma dramaturgia que combina memórias pessoais dos integrantes do grupo e narrativas das crianças que vivem nas periferias.

Com uma mistura vibrante de teatro e música, o grupo aposta no funk como um meio de conexão com o público infantojuvenil. O funk, parte integral da cultura periférica, se torna o fio condutor da peça, aproximando uma linguagem cênica não tão comum nas periferias (o teatro) com um gênero musical extremamente popular. Durante o processo de criação, o Grupo Rosas Periféricas participou de oficinas de passinho, workshops sobre a história do funk e aulas de rima e beat, integrando esses elementos ao espetáculo.

Sobre o Grupo Rosas Periféricas

Desde 2008, o Grupo Rosas Periféricas desenvolve seu trabalho nas ruas de São Paulo, especialmente nas áreas periféricas. Formado por artistas e educadores(as), o coletivo é conhecido por explorar temas que emergem de suas vivências e realidades sociais, como desigualdade, machismo, memória coletiva, e símbolos urbanos típicos das periferias. Sediado no Parque São Rafael, o grupo realiza seus encontros e ensaios nas ruas, o que se tornou uma marca de sua atuação artística.

Não perca a chance de acompanhar esse espetáculo inovador que mistura teatro e funk, oferecendo uma janela para o universo infantil periférico, repleto de sonhos, desafios e cultura.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 21 de setembro, 16h30

Veja também: 28 de setembro, 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia) / R$12,00 (credencial plena) / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800