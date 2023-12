Lacre Solidário: SPMAR alcança a marca de 50 cadeiras de rodas doadas

A Campanha Lacre Solidário da Concessionária SPMAR, que promove a acessibilidade através da reciclagem, realizou a doação de mais duas cadeiras de rodas. Dessa vez, a entrega ocorreu em Suzano,

Com a doação a campanha alcançou a marca histórica de 50 cadeiras doadas a partir da reciclagem dos lacres de latas de alumínio, “Esse é um feito que coroa toda uma rede empenhada em ajudar quem precisa de locomoção. Uma cadeira de solidariedade que une concessionária, poder público via os Fundos de Solidariedade que se tornam postos de coletas, o terceiro setor e o morador da cidade, muitas vezes em vulnerabilidade social, que termina recebendo a doação da cadeira” explica Fabio Loiola, coordenador de comunicação da Concessionária SPMAR e responsável pela campanha.

A primeira-dama da cidade de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) local, Larissa Ashiuchi, recebeu a doação acompanhada do Secretário Municipal de. Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e do Vereador Artur Takayama.

Na oportunidade, Larissa reforçou a importância da campanha: “É um projeto que a gente viu que dá certo e vale a pena fazer. A SPMAR é uma das maiores apoiadoras do Lacre Solidário e ajuda muitas pessoas em vulnerabilidade social com a doação das cadeiras. Ao mesmo tempo, eles realizam um grande trabalho com esses lacres, ajudando em duas frentes. Gostaria muito de agradecer a eles pela solidariedade”, afirmou Larissa, cuja cidade é um dos pontos de coleta da concessionária.

As novas cadeiras ficarão no Fundo Social de Solidariedade da cidade e serão emprestados às pessoas em vulnerabilidade social que procurarem o órgão, desde que apresentem um laudo justificando o uso.

Todas as cadeiras doadas são frutos da reciclagem dos lacres presentes em latas de alumínio, como as de refrigerante. Para se obter uma cadeira de rodas são necessárias 140 garrafas de 2 litros cheias de lacres, o equivalente a 90 quilos do material reciclável.

A campanha Lacre Solidário da Concessionária SPMAR funciona o ano todo, sempre com o objetivo de recolher o anel metálico das latinhas de alumínio, geralmente descartados no lixo, para trocá-los por cadeira de rodas que depois são doadas nas cidades parceiras.

Para participar dessa corrente de economia social e ajudar alguém a conseguir sua cadeira basta levar sua doação de lacres nas praças de pedágio ou bases dos SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) no Rodoanel.

Há também postos de coletas que funcionam nas sedes dos Fundos Sociais de Solidariedade nas cidades de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Suzano. A campanha de arrecadação dos lacres funciona com apoio da ARTESP.