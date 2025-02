LabRádio do Centro Cultural São Paulo abre portas para uso do estúdio de rádio

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, avisa sobre a abertura do LabRádio, estúdio de rádio do Centro Cultural São Paulo, para uso de gravação de falas, entrevistas, instrumentos, voz, efeitos sonoros e podcasts. A utilização da sala é gratuita, mediante agendamento e preenchimento do formulário online. O calendário do estúdio está disponível a partir do dia 19 de fevereiro até o dia 27 de novembro, de quartas-feiras das 14h às 16h e quintas-feiras das 10h às 12h.

A proposta do LabRádio estimula a criação, produção e desenvolvimento de conteúdos radiofônicos, com equipamentos profissionais e estrutura de fácil acesso aos munícipes. Aos interessados que tem um projeto autoral que envolva gravação de áudio, o LabRádio, além de disponibilizar equipamento profissional, o estúdio conta com a ajuda de técnicos de som que vão auxiliar os usuários que reservaram o espaço. São disponibilizados para uso dois microfones condensadores, dois microfones dinâmicos e os técnicos manuseiam a mesa de som e o computador.

As únicas atenções ao estúdio da rádio são para instrumentos grandes, como bateria, que não é permitido a entrada devido ao espaço, e a lotação no geral, com o limite de até 6 pessoas. Caso haja necessidade de participação de mais de 6 pessoas, é necessário informar nas observações do formulário. Além disso, o estúdio não acolhe demandas de projetos comerciais, como, por exemplo, gravações publicitárias para empresas ou propagandas de qualquer natureza.

Em caso de dúvidas sobre o uso do estúdio, o e-mail [email protected] está disponível para atendimento.

Mais opções de Estúdios Profissionais

Inaugurado no dia 27 de setembro de 2022, o Estúdio Nego Dito, no Centro Cultural Penha, é uma outra opção de estúdio profissional para impulsionar a Economia Criativa da cidade. O Nego Dito é uma expansão do antigo Estúdio Itamar Assumpção, que disponibiliza o local apenas para ensaios de bandas e artistas – trazendo agora um ambiente equipado e montado com uma equipe técnica para auxiliar novos artistas em seus trabalhos. O espaço recebe o nome de Estúdio Nego Dito em homenagem a uma das músicas do cantor, compositor e instrumentista Itamar Assumpção, que residia no bairro da Penha por grande parte de sua vida.

A fim de promover ações impactantes e assertivas de incentivo à cultura e potencializar a economia criativa junto à criatividade e à produção artística da periferia, os serviços do Estúdio Nego Dito são gratuitos, tanto para o uso dos equipamentos profissionais para ensaios e gravações de bandas e artistas, quanto na disponibilização do produto audiofônico para execução nas plataformas digitais. Com tais ferramentas, é possível criar e expandir as oportunidades para novos músicos apresentarem e aperfeiçoarem seu trabalho.

Serviço:

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (CCSP)

Atração: LabRádio

Quando: De 19/2 a 27/11 nas quartas-feiras das 14h às 16h e quintas-feiras das 10h às 12h

Onde: Estúdio de Rádio do Centro Cultural São Paulo | Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade

Ingresso: Grátis, mediante agendamento | Formulário de inscrição disponível aqui

Classificação: Livre

Sinopse: Lab Rádio é um projeto que abre as portas do estúdio de rádio do Centro Cultural São Paulo ao público interessado em realizar experiências autorais de criação sonora, mediante agendamento.