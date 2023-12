Laboratório de metaverso industrial é inaugurado em São Caetano

São Caetano do Sul já tem um laboratório para aproximar empresas de processos, tecnologias e modelos de negócios da Indústria 4.0, o Metaindústria Lab Sudeste. A terceira unidade do projeto MetaIndústria, iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da SPI Integração de Sistemas, foi inaugurada no dia 30 de novembro.

O projeto inclui ainda uma central de processamento em Brasília e outro laboratório em São Leopoldo (RS). Com estrutura já montada, a ABDI e a SPI pretendem atender 100 indústrias brasileiras nos próximos dois anos. A intenção estratégica do projeto é, além da criação de um ecossistema industrial mais fortalecido, proporcionar às empresas maior maturidade na área 4.0.

Durante o evento de inauguração, que aconteceu no Instituto Mauá de Tecnologia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano do Sul, Daniel Córdoba, enfatizou a importância da indústria como motor de desenvolvimento econômico na região do ABC.

“Não podemos cair no erro da transformação econômica exclusivamente para serviço e comércio. A indústria é o carro-chefe do desenvolvimento, que permeia a cadeia produtiva de mão de obra”, afirmou o secretário, destacando que a indústria gera grandes transformações econômicas e oportunidades para os jovens na região.

Para implantar o Metaindústria, também conhecido como ‘Metaverso da indústria brasileira’, a ABDI e a SPI uniram-se a mais de 30 organizações nacionais e multinacionais, acadêmicas e empresariais, como NVIDIA, Universal Robotics, GM, Braskem e SGS, além de universidades como FEI e Instituto Mauá.

Bruno Jorge, gerente da unidade de difusão de tecnologias da ABDI, destacou o Metaindústria como um instrumento crucial para alimentar a discussão do modelo da indústria brasileira, e ressaltou a importância de modernizar os instrumentos industriais de apoio do Estado.

“É comum ouvir que os instrumentos industriais de apoio do Estado precisam ser modernizados, e este é um modelo que deve ser replicado”, afirmou, sobre o potencial do Metaindústria. Bruno Jorge enfatizou o desenvolvimento de mais de 200 pilotos, dos quais 30 se tornaram casos de uso, consolidados agora em uma única unidade.

Para o CEO da SPI, Marcos Barbosa, o projeto vai além da entrega de tecnologias, buscando criar um ambiente favorável para a indústria desenvolver vantagem competitiva. “A Indústria 4.0 está aí, a tecnologia está aí, e nós temos que aproveitar isso. Temos que olhar para a tecnologia todo dia, pois dela saem os novos modelos de negócios”, afirmou.

Após a entrega dos primeiros casos de uso, está prevista a produção de um e-book que demonstrará como soluções de indústria 4.0 podem ser aplicadas nas unidades fabris nacionais, buscando criar uma “Tabela FIPE” da indústria, com valores e práticas para implementação de tecnologias em empresas de diferentes portes.