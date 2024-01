Laboratório da FMABC realiza mais de 6,6 milhões de exames em 2023

O Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário FMABC realizou mais de 6,6 milhões de exames no ano de 2023, segundo levantamento divulgado nesta semana pela instituição. Localizado em Santo André, o laboratório atende os municípios da Grande São Paulo via Sistema Único de Saúde e também faz atendimentos particulares.

O exame mais realizado foi o hemograma, o popular exame de sangue, com mais de 500 mil procedimentos registrados em 2023. Testes de creatina (soro), ureia, potássio e sódio completam a lista dos cinco mais solicitados durante o período, todos estes com mais de 300 mil resultados.

Além dos citados, o Laboratório de Análises Clínicas da FMABC também realiza outros tipos de exame, incluindo coletas de urina e medições de taxas de colesterol e de enzimas como TGP e TGO. Durante o ano também foram realizados mais de 200 mil testes de Proteína C Reativa (PCR) responsável pela detecção de inflamações.

Além das análises clínicas, o laboratório registrou ainda quase 80 mil exames patológicos no ano de 2023. Nesse tipo de teste são retiradas amostras do tecido do paciente, o que permite a identificação de doenças como o câncer. Foram mais de 50 mil testes de Papanicolau e outras 20 mil biópsias realizadas no período.

Inaugurado em 1997 para atender a área de Oncologia do Ambulatório da FMABC, o Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário FMABC expandiu seus atendimentos e se tornou referência regional na realização de exames, permitindo diagnósticos e monitoramento de doenças.

O laboratório também conta com um extenso trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento de métodos inovadores. Durante a pandemia de Covid-19 o órgão foi responsável pelo sequenciamento genético das variantes da doença, chegando a detectar novas linhagens do vírus e permitindo que fossem elaboradas estratégias eficientes para conter o avanço.

Segundo Fernando Fonseca, coordenador do Laboratório de Análises Clínicas e vice-reitor do Centro Universitário FMABC, os números indicam a importância do trabalho que vem sendo realizado. “A cada ano mostramos o foco na qualidade e dedicação dos colaboradores, oferecendo condições para que os exames sejam realizados de maneira eficiente. Nosso Laboratório é fundamental para o sistema de saúde do Grande ABC”, conclui.