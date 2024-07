L5 Networks e EcoNoroeste modernizam infraestrutura de pedágios em Matão/SP

A L5 Networks e EcoNoroeste acabam de concluir um projeto de modernização das praças de pedágio na região de Matão/SP. A L5 Networks, especializada em soluções de nuvem, introduziu sua plataforma de comunicação para substituir o sistema de telefonia anterior em cinco praças operadas pela EcoNoroeste. Esta atualização não apenas melhorou a eficiência e segurança, mas também resultou em economias substanciais nos custos de infraestrutura local.

“Sabemos da importância da segurança e da eficiência em nossas operações. Com o apoio dos especialistas da L5, conseguimos concluir a modernização do sistema em apenas 10 dias, atendendo todas as exigências e normas de segurança da empresa”, afirmou Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks.

Além disso, as novas funcionalidades estão em pleno funcionamento em cinco praças. O recurso Hotline permite um canal direto com a central de atendimento sem a necessidade de discagem, enquanto o Anúncio facilita a comunicação simultânea com todas as cabines por viva voz, estabelecendo rapidamente um canal de emergência.

Essa parceria entre L5 Networks e EcoNoroeste não apenas moderniza as infraestruturas de telecomunicações das praças de pedágio, mas também estabelece um novo padrão de eficiência e segurança para o setor.