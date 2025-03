L.J. Smith, criadora de Diários do Vampiro, morre aos 66 Anos

A escritora L.J. Smith, conhecida por ser a mente criativa por trás dos primeiros livros da icônica saga Diários do Vampiro, que inspirou a célebre série The Vampire Diaries, faleceu aos 66 anos. A notícia foi anunciada nesta terça-feira (25/3) em seu site oficial, revelando que a autora vinha enfrentando problemas de saúde e faleceu no dia 8 de março.

Natural da Califórnia, Smith iniciou sua carreira literária no final da década de 1980, após deixar sua posição como professora no ensino fundamental. A transição para a literatura não foi imediata; os primeiros lançamentos da escritora não alcançaram o sucesso esperado. Contudo, sua trajetória mudou ao ser contratada pela editora Alloy Entertainment, onde publicou Diários do Vampiro: O Despertar em 1989. O livro rapidamente conquistou um vasto público e se tornou um verdadeiro fenômeno no cenário editorial.

Nos últimos anos de vida, L.J. Smith optou por se afastar do mundo literário para priorizar questões familiares e cuidar de sua saúde. Em 2015, ela recebeu o diagnóstico de granulomatose com poliangiite, uma condição autoimune rara que a levou a uma hospitalização prolongada e resultou em complicações sérias nos rins, coração, fígado e bexiga. Essa batalha contra a doença marcou um período difícil em sua vida.

A obra de L.J. Smith deixa um legado duradouro, influenciando gerações de leitores e contribuindo significativamente para o gênero de fantasia jovem-adulta.