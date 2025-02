Kysha e Mine fazem bloquinho de Carnaval em São Paulo

No próximo sábado, 01 de março, o Espaço Unimed, na Barra Funda, em São Paulo, será palco de muita animação com Kysha e Mine. A dupla, conhecida por encantar o público infanto-juvenil com músicas criativas e coreografias envolventes, promete agitar os pequenos foliões em um bloquinho de Carnaval repleto de seus maiores sucessos.

A festa fica ainda mais especial com a participação de Belinha e da MC Divertida, que, junto com Kysha e Mine, é responsável pelo hit “TIK TAKA”. Os shows começam a partir das 16h, garantindo uma tarde inesquecível de música, dança e diversão para toda a família.

Com mais de 5 bilhões de visualizações no YouTube, Kysha e Mine são um fenômeno na internet e também nos palcos. O projeto “Lance de Escola” soma mais de 150 milhões de plays e inovou ao apresentar videoclipes musicais com performances dançantes. A segunda temporada, lançada em janeiro, já acumula milhões de views em seus 13 novos vídeos. Além do sucesso na plataforma, o projeto virou um EP, uma peça musical e um filme.

Serviço

Bloquinho de Carnaval com Kysha e Mine, MC Divertida e Belinha