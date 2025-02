Kyrie Irving revela desejo de defender a Austrália nas Olimpíadas de 2028

Kyrie Irving quer jogar pela Austrália nas Olímpiadas de 2028, que serão disputadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em entrevista após o All-Star Game, o astro do Dallas Mavericks disse que “está no processo” para defender o país onde nasceu nas próximas Olimpíadas. Integrante da equipe que levou o ouro na Rio 2016, Irving não foi selecionado para o time campeão olímpico em Paris 2024.

Oito vezes All-Star da NBA, Kyrie Irving nasceu em Melbourne, na Austrália, e tem dupla cidadania americana e australiana. A família do astro se mudou para o país quando ele tinha apenas dois anos, e o pai de Irving também jogou basquete profissionalmente na Austrália.

Kyrie Irving atuou pela seleção dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo FIBA de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ele estava no grupo de 41 jogadores elegíveis para integrar a equipe campeã olímpica em Paris, mas não foi selecionado.

“Estamos no processo disso agora, apenas tentando descobrir o melhor caminho para eu ser elegível. Há muita papelada envolvida. Obviamente, os Estados Unidos ainda têm uma decisão a tomar, mas, para mim, estou apenas tentando fazer o que é melhor. Honestamente, se eu puder ser um australiano em um ponto da minha carreira e jogar pelo time australiano, isso seria ótimo,” disse Irving.

Para defender a Austrália nas Olimpíadas de 2028, Irving precisaria da aprovação não só do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, como também da Basketball Australia e da FIBA. Outros astros da NBA como Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, Josh Giddey, do Chicago Bulls, e Duop Reath, do Portland Trail Blazers, também fazem parte da equipe australiana. Durante os Jogos de Los Angeles, o ala-armador terá 36 anos de idade.