‘Kung Fu Panda 4’ é o filme da vez no Ingresso Azul do Atrium Shopping

O panda mais famoso do cinema de animação está de volta às telonas com muita arte marcial e, principalmente, muita risada. ‘Kung Fu Panda 4’ está em cartaz em mais uma aventura do personagem principal, Po, e é o filme escolhido para a sessão especial do Ingresso Azul, nesta quarta-feira, 27 de março, às 15h, no Cinemark do Atrium Shopping.

A sessão do Ingresso Azul é especialmente adaptada para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e seus acompanhantes, em sala com som mais baixo, luz amena e liberdade para os presentes assistirem ao filme da forma como acharem melhor, garantindo uma experiência divertida.

Produzida pela DreamWorks Animation e distribuída pela Universal Pictures, a animação chega ao quarto ‘episódio’ trazendo os queridinhos do público e acrescentando novos personagens, que dão ainda mais tempero ao enredo comandado pelo panda Po – que recebe a indicação do Mestre Shifu para deixar de ser o Dragão Guerreiro e se tornar o líder espiritual do Vale da Paz.

É possível adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, como também adiantar a compra pelo aplicativo do Cinemark.

Cinematerna – E na semana que vem será a vez das mamães e seus bebês até 18 meses curtirem um ambiente totalmente voltado para elas em mais uma sessão do Cinematerna, dia 3 de abril, às 14h10. O filme ainda será definido – por meio de enquete e não necessariamente voltado para crianças -, mas a estrutura é garantida para a melhor experiência possível, com som reduzido, ar-condicionado mais ameno, luzes levemente acesas, trocadores equipados com fraldas e lenços dentro da sala, tapete de EVA para acomodar famílias que optarem por ficar no chão (em frente à primeira fileira) de assentos, estacionamento de carrinhos e voluntárias para qualquer tipo de necessidade.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André