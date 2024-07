Krav Maga nas Olimpíadas? Sim!

Quem vai acompanhar os Jogos Olímpicos ao vivo ou pela televisão pode procurar que não vai encontrar o Krav Maga entre as modalidades disputadas. Isso porque o Krav Maga é uma técnica puramente de defesa pessoal e, apesar de estimular o exercício físico, não é uma modalidade de competição. “No Krav Maga a única conquista que se obtém é a volta vivo para casa”, afirma a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, também preside a Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM).

Porém, quem atua na segurança de eventos como Jogos Olímpicos tem no Krav Maga uma ferramenta de trabalho poderosa.

Grão Mestre Kobi, que conta com MBA em Segurança Nacional e Terrorismo participou do treinamento das forças de segurança dos jogos Olímpicos Rio 2016, afirma que o Krav Maga é uma ferramenta de grande importância para auxiliar os agentes de segurança no trato com grandes aglomerações, seja em espaços abertos – como no entorno dos ginásios esportivos -, quanto fechados, como dentro do transporte público ou nas fan fests, por exemplo. “São locais em que um incidente pequeno pode ganhar grandes proporções. Nesse cenário o Krav Maga prepara o oficial para atuar com agilidade e responsabilidade, contendo o perigo e preservando a sua vida e a vida de terceiros”, afirma Grão Mestre Kobi.

Em 2016, a Federação Sul Americana de Krav Maga ministrou, aos oficiais envolvidos com as Olimpíadas, cursos contra terrorismo, com base no incomparável conhecimento e experiência de Israel sobre o assunto. As aulas abordavam a origem e a evolução do terrorismo no mundo, as formas de prevenção e de combate em caso de ataques, sobre como lidar com ameaça armada, homens bombas, situações com reféns, entre outras.

“Jogos Olímpicos são eventos de visibilidade nacional, ou seja, exatamente o que o terror procura para atuar. Além das técnicas de combate físico em situação de ameaça ou ataque, o profissional de segurança que vai lidar com terrorismo deve conhecer a linha de pensamento e a forma de agir de terroristas, perceber o que é suspeito e o que oferece riscos e saber como se comportar para garantir a segurança própria e de terceiros”, afirma Lichtenstein.

Divulgação

Sobre o Krav Maga

O Krav Maga foi criado em Israel na década de 1940 e até hoje é a única filosofia de defesa e combate adotada pelo exército, polícia, serviço secreto e forças de segurança nacionais israelenses. Durante quase 20 anos, o Krav Maga era restrito à elite do exército de Israel e foi mantido em sigilo, pois era considerado um dos segredos israelenses em segurança. Hoje em dia, as maiores unidades de segurança ao redor do mundo treinam as técnicas do Krav Maga: CIA, FBI, GIGN, Mossad, exército e forças de segurança israelenses, dentre muitas outras.

As forças de segurança – unidades militares, policiais ou de segurança privada – enfrentam uma realidade completamente diferente do mundo civil. Por isso, o treinamento do Krav Maga dirigido a elas deve ser diferente do que ocorre em aulas regulares em academias. Pouco tempo para treinamento; riscos; proteção a terceiros; uso de equipamentos pesados; ambiente hostil; armamentos; tudo isso é levado em consideração durante a capacitação da tropa.

Além disso, cada unidade de segurança tem o seu próprio tipo de missão, inimigo, ambiente de operação, nível de agressividade, equipamentos e armamentos. E estes são diferentes em cada unidade. Tropas de elite do exército; segurança pessoal; polícia; segurança de shopping center: cada um destes, e muitos outros, tem características únicas, e assim deve ser direcionado o treinamento.

Divulgação

Krav Maga no Brasil

A modalidade foi trazida ao Brasil por Grão Mestre Kobi Lichtenstein, israelense, aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Grão Mestre Kobi chegou ao Brasil no dia 18 de janeiro de 1990 – data que hoje se comemora o Dia Nacional do Krav Maga em homenagem a ele. Hoje ele preside a Federação Sul Americana de Krav Maga, que atua para preservar o Krav Maga de Imi e por isso tem reconhecimento mundial.

Ex-combatente nas Forças de Defesa de Israel, conta com MBA em Segurança Nacional pela Israeli College of Security and Investigation em Hod Hasharon em Israel e Newport University, nos Estados Unidos. Na cidade do Rio de Janeiro, fundou e dirige a Federação Sul Americana de Krav Maga, a precursora do Krav Maga na América Latina, hoje com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e difusão da técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

A Federação Sul Americana de Krav Maga desenvolve a prática regular no mundo civil e, ao mesmo tempo, realiza treinamentos para forças de segurança pública e privada, incluindo várias corporações militares e policiais, tais como: instrutores de Defesa Pessoal do Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS, Comandos Anfíbios que atuaram nas Olimpíadas em 2016, Segurança Pessoal da Presidência da República, BOPE, entre outros.

Em março de 2009, Mestre Kobi foi condecorado com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes. Em maio do mesmo ano, foi condecorado com a maior honraria da cidade do Rio de Janeiro, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Em dezembro de 2010, recebeu a Medalha Mérito Legislativo no Palácio do Congresso Nacional.

Em abril de 2022, recebeu a Medalha do Exército Brasileiro, concedida àqueles que de alguma forma contribuem ou prestam serviços à instituição. Em agosto de 2023, recebeu a Medalha do Pacificador em solenidade realizada pelo Exército Brasileiro, em Brasília (DF), que homenageia militares e civis, brasileiros ou estrangeiros, que prestaram serviços ao Exército Brasileiro, elevando o prestígio da instituição ou desenvolvendo as relações de amizade entre o Exército e os de outras nações.

É ele quem prepara pessoalmente os professores que ministram treinamentos às forças militares pelo país.

Sobre o Krav Maga Mestre Kobi – a maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

É presidida pelo israelense, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.