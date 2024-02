Krav Maga: Grão Mestre Kobi dá dicas para aproveitar o Carnaval em segurança

A última coisa que se quer, no Carnaval, é pensar em problema. Mas a violência não espera a festa acabar. Assaltos, furtos, assédio e briga são ocorrências bastantes frequentes, que podem ser evitadas com algumas ações.

É por isso que o Krav Maga Mestre Kobi dá dicas para que se possa aproveitar em segurança, esse que é um dos eventos mais democráticos do Brasil.

Quem dá a dica é o presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), a maior autoridade da América Latina em Krav Maga – a modalidade de defesa pessoal israelense.

Seja no salão, no bloquinho, na avenida ou trás do trio elétrico, uma das principais dicas é: não se coloque em risco. “Estar atento ao ambiente é o primeiro passo para evitar problemas”, garante Grão mestre Kobi.

Carnaval em segurança no salão

Quem pratica Krav Maga com os profissionais habilitados por Grão Mestre Kobi certamente já treinou defesas em ambientes fechados. O Krav maga mestre Kobi também conta com treinamentos específicos para os profissionais de segurança que trabalham em clubes e bailes.

Mas se você ainda não pratica Krav Maga, uma dica importante é TENHA ATENÇÃO.

Esteja atento ao ambiente, verifique onde ficam as saídas e a localização dos seguranças que podem ajudar em caso de problema.

O Krav Maga também prepara seus alunos para estarem atentos aos “brigões”, que aproveitam esses eventos para provocar confusão. Os alunos treinados por profissionais habilitados têm a condição emocional para evitar brigas, conter conflitos e agir em sua defesa ou de terceiros, caso seja necessário.

As mulheres que praticam Krav Maga ficam mais alertas às possibilidades de assédio e sabem o que fazer quando um folião mais exaltado a puxa para dançar à força ou algo mais. “A técnica prepara o praticante emocionalmente e fisicamente para agir proporcionalmente à ocorrência”, explica Grão Mestre Kobi.

Segurança atrás do trio elétrico

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo quando o folião está seguindo um trio elétrico. Enquanto ele olha para o alto para ver seu artista preferido em cima do trio, muitas vezes não percebe o que acontece ao seu redor.

A aglomeração demanda que você cuide com mais atenção de seus pertences e que esteja ciente que um esbarrão pode ser uma tentativa de furto e não somente um acidente de percurso.

Mesmo ligado no show em cima do trio, o folião deve manter a atenção ao que acontece ao seu lado para evitar assaltos ou evitar que acabe no meio de uma briga, sem nem saber como ela começou, por exemplo.

Quem pratica Krav Maga sabe de tudo isso e vai além, buscando a melhor posição naquele espaço para não perder a festa, evitando possibilidades de conflito, garantindo a sua integridade física a das pessoas que estão com ele.

Segurança no bloco de rua

Os blocos de rua vêm ganhando cada vez mais notoriedade por ser uma festividade acessível a qualquer bolso. Qualquer pessoa pode improvisar uma fantasia e brincar o Carnaval sem grandes investimentos.

Grão Mestre Kobi alerta que, nas ruas, a segurança depende ainda mais da atenção do folião.

Se for de carro, atenção ao sair e entrar no veículo para eventual caso de assalto.

Ao chegar no bloco, atenção ao seu redor, às pessoas, aos agentes municipais de segurança.

Como raramente as pessoas saem sozinhas para pular o Carnaval, fique atento à sua turma. Quem pratica Krav Maga sabe a melhor forma de se proteger e também a quem está com ele na folia.

Quem brinca o Carnaval em turma nos blocos quer registrar o momento. Mas o aluno de Krav Maga sabe que dar bobeira com o celular na rua é sempre um risco de ficar sem ele.

E ainda tem a questão do assédio. Os alunos do Krav Maga de Grão Mestre Kobi estão preparados para evitar as situações, assim como para responder caso o assediador chegue às vias de fato.

Segurança o ano todo

As dicas acima são apenas uma parte do que o Krav Maga pode oferecer ao cidadão em termos de segurança. A técnica de defesa pessoal israelense possibilita a qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, se defender de agressões vindas de uma ou mais pessoas, armadas ou não.

Com respostas simples, rápidas e objetivas, o Krav Maga trabalha, tanto a parte física, quanto a parte mental/emocional do praticante, para que ele tenha total controle de suas emoções e reações em caso de violência ou ameaça.

Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que foi aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e foi seu primeiro faixa-preta a ter permissão para difundir a técnica pelo mundo, explica que é o treinamento orientado por profissionais qualificados que transmite aos praticantes as possibilidades de defesa, atuando na parte física e na parte mental de quem treina.

“Não se trata de um esporte de competição, mas sim da técnica reconhecida como arte de defesa pessoal para a qual o único objetivo é garantir a volta em segurança para casa”, conta Grão Mestre Kobi.

Para conhecer a técnica e agendar uma aula experimental gratuita, busque o instrutor habilitado mais próximo: www.kravmaga.com.br