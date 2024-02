KondZilla, Oakley e Nego Bala lançam ‘Desenho Animado’

Hoje (2), a faixa estará disponível no canal da KondZilla no YouTube. A KondZilla, produtora audiovisual e fonográfica, a Oakley e Nego Bala se uniram em parceria para a criação e lançamento de ‘Desenho Animado’. A parceria KondZilla-Oakley já contabiliza mais de 30 conteúdos e investe na cocriação de produções diversas e orgânicas.

Conectando a marca com o seu público-alvo, as produções vão desde o product placement nos videoclipes de artistas que endereçam a mensagem e o lifestyle da Oakley, por exemplo, a conteúdos curtos de humor.

Uma parceria que trouxe à luz uma faixa que mistura Afrobeat e a pegada do 130 bpm e poesia paulistana. Com produção musical do pernambucano Arthur Dossa, em parceria executiva com a Pingado Áudio, a faixa tem participação do Mc Xarada, que divide a autoria com Nego Bala.

O videoclipe produzido pela KondZilla em parceria com a Oakley é um exemplo de como essa parceria trabalha, apoia e celebra a cultura das quebradas. Filmado dentro do próprio território da Boca do Lixo e favela do Moinho, o videoclipe não apenas acompanha o ritmo pesado da música, mas também destaca as realidades e a autenticidade da vida dos artistas na quebrada.

Para além de cocriadora, a KondZilla também atua como curadora e conecta essas pontes como é o caso do artista, Nego Bala, que possui sinergia com o projeto e a marca.