Kombi Radical

A Volkswagen continua expandindo a linha do ID. Buzz, mais conhecida como “nova Kombi”, globalmente. Depois do ID. Buzz Pro e o do ID. Buzz Cargo, agora é a vez do ID. Buzz GTX, que estreia com 340 cavalos de potência. O ID. Buzz GTX será lançado em duas versões, com distância de entre-eixos normal e uma nova bateria de 79 kWh (conteúdo bruto de energia de 84 kWh), e com entre-eixos alongado em combinação com uma nova bateria de 86 kWh (91 kWh brutos). Os dois modelos GTX podem acelerar de zero a 100 km/h em cerca de 6,5 segundos. O lançamento dos dois novos ID. Buzz GTX acontecerá no segundo semestre na Europa, enquanto a pré-venda se iniciará a partir de junho. Por fora, o ID. Buzz GTX se caracteriza por uma dianteira diferenciada. O para-choque bem grande, uma grade de entrada de ar preta com design de colmeia e os novos elementos direcionadores de ar laterais asseguram uma aparência dinâmica. Luzes de uso diurno com novo design são integradas ao para-choque e aos dois lados da frente, com dois triângulos de leds sobrepostos formando uma flecha. Todos os destaques da carroceria aparecem em preto, enquanto a nova grade, os elementos direcionadores de ar, a identificação “GTX” e as capas dos espelhos externos têm acabamento em preto com alto brilho. Os faróis IQ.Light de matriz de leds são de série. Uma nova opção de pintura na cor Vermelho Cherry é oferecida com exclusividade para o ID. Buzz GTX.

Negócio sustentável

Concessionária Volvo Lapônia Ourinhos (Divulgação)

A Volvo inaugura a primeira concessionária de caminhões do Brasil a atender aos requisitos de sustentabilidade do Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Concedido pelo instituto Green Building Council Brasil, o selo “LEED” é uma certificação internacional. Na avaliação, são considerados aspectos como localização, eficiência do uso da água, materiais, qualidade ambiental interna, inovação, processos e uso de energia. As novas instalações da Lapônia Ourinhos, interior de São Paulo, foram construídas com o conceito “green building” (construção verde). A nova Lapônia Ourinhos foi construída com soluções inteligentes como captação de energia renovável por meio de fotocélulas, reaproveitamento da água da chuva e emprego de materiais de alto conforto térmico para reduzir o uso do ar-condicionado. Todo o projeto foi elaborado priorizando a qualidade do ambiente e poupando recursos naturais. A nova Volvo em Ourinhos tem 15 mil metros quadrados, sendo 4 mil m² de área construída. A nova Lapônia Ourinhos está localizada às margens da Rodovia Presidente João Goulart, BR-153, km 338, também conhecida como Transbrasiliana. Atualmente, a Volvo conta com 106 pontos de atendimento no Brasil, com planos de ampliação.

De grão em grão

Semirreboque Graneleiro 4 Eixos fabricado em aço inoxidável da Facchini (Divulgação)

O semirreboque Graneleiro 4 Eixos fabricado em aço inoxidável da empresa de implementos rodoviário paulista Facchini é o mais recente reforço nas frotas da G10 Transportes e da Transpanorama. Ambas com sede em Maringá (PR), as transportadoras de cargas adquiriram 200 unidades do novo produto e já colocaram o semirreboque em operação. Além da estética diferenciada, o novo semirreboque promete aumento de durabilidade e benefícios ao transportador de cargas corrosivas. Com configurações de 13,5 metros, 14 metros e 14,5 metros, o semirreboque Graneleiro 4 Eixos Facchini tem caixa de carga revitalizada, com tampas em Aluplast com revestimento em alumínio, reduzindo o peso e aumentando a durabilidade. Conta com perfil inferior da caixa de carga e dos pilares também em aço inoxidável. A vedação completa das tampas evita vazamentos de grãos e o exclusivo sistema de trava do quarto eixo do tipo “manga-de-eixo” alinha e trava automaticamente o eixo acima de 50 km/h, gerando maior economia de pneus e segurança ao operador.

Enquanto houver sol

Placas solares nos caminhões da operadora logística Kothe (Divulgação)

A operadora logística Kothe, com sede na cidade paulista de Jundiaí, aprofunda seu investimento em placas solares como uma solução energética eficiente e ambientalmente amigável. Depois de adotar placas solares em seus centros de distribuição e nos baús dos caminhões, chegaram agora aos cavalos-mecânico da frota da empresa. As placas solares ajudam a carregar as baterias do veículo, bem como acessórios como rastreadores, câmeras e geladeiras, aumentando a eficiência energética, reduzindo o consumo de combustível e a pegada de carbono da empresa. A segurança da frota é aumentada com o uso de rastreadores e câmeras.