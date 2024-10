KNOTFEST Brasil: Slipknot define o repertório e festival anuncia Seven Hours After Violet no line-up

“O Slipknot realmente transportou o público de volta a 1999. Parecia que os últimos 25 anos ainda não haviam passado”. Foi desta maneira que a apresentação do Slipknot na última edição do KNOTFEST americano, em setembro de 2024, foi descrita pela imprensa que fez a cobertura do festival. O KNOTFEST Brasil, marcado para os dias 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, será ainda mais especial para os fãs da banda. Na primeira noite (19), o Slipknot fará um show que percorrerá os seus 25 anos de carreira. O segundo dia do evento (20) será marcado por um verdadeiro acontecimento: a banda tocará na íntegra o seu álbum de estreia, Slipknot (1999), com direito ao figurino e máscaras usados na época do seu lançamento – algo inédito para os fãs brasileiros. Mais uma surpresa é o anúncio de mais uma atração no sábado (19). Seven Hours After Violet entra para o line-up e completa a programação do festival, que é uma realização da 30e em parceria com a 5B Artists Management. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.

Com mais de 20 bandas nacionais e internacionais, o KNOTFEST Brasil reúne os maiores nomes do heavy metal ao redor do mundo. Além do Slipknot, que sobe ao palco nos dois dias de evento, o festival recebe no sábado (19): Mudvayne; Amon Amarth; Meshuggah; DragonForce; Orbit Culture; Ratos de Porão; Krisiun; Project46; Eminence; Kryour e Eskröta. No line-up de domingo (20), estão: Bad Omens, Till Lindemann; Babymetal; P.O.D.; Poppy; Black Pantera; Ego Kill Talent; Seven Hours After Violet; Korzus; Papangu, The Mönic e Seven Hours After Violet.

Novidade na programação, o Seven Hours After Violet (S.H.A.V.) é um projeto que reúne músicos com projetos paralelos, entre eles: Shavo Odadjian (System Of A Down), Michael Montoya (Morgoth Beatz), Josh Johnson (Winds of Plague), Taylor Barber (Left To Suffer) e Alejandro Aranda (Scarypoolparty). O single de estreia, “Paradise”, foi lançado em junho de 2024 juntamente com um videoclipe psicodélico e eletrizante. “Radiance”, segundo single, veio pouco tempo depois e também compõe o álbum homônimo da banda que deve estar disponível nas plataformas digitais ainda em outubro deste ano.

Vale destacar que algumas bandas do line-up nunca se apresentaram em território brasileiro e estão vindo pela primeira vez somente para o KNOTFEST Brasil. São elas: Mudvayne; Bad Omens; Till Lindemann e Poppy.

“Essa edição do KNOTFEST Brasil tem um significado muito especial para nós e para os fãs do evento. Além de ser a comemoração dos 25 anos de Slipknot, acredito que conseguimos montar um line-up forte com nomes que o público pedia muito e que estão vindo pela primeira vez ao Brasil”, afirma Caio Jacob, Vice-Presidente de Global Touring & Festivals da 30e.

Outra novidade que marca esta segunda edição é o retorno do KNOTFEST Museum. Aqueles que tiverem ingresso de pista e de cadeira inferior poderão vivenciar uma experiência inédita e aprimorada no espaço, que proporcionará aos fãs uma verdadeira imersão nos 25 anos de carreira do Slipknot, com itens de coleção – de figurinos e itens pessoais a instrumentos e memorabília. Verdadeira parada obrigatória para conhecer detalhes do universo da banda.

Line-up por dia

19 de outubro

Slipknot – celebração de 25 anos de carreira

Mudvayne

Amon Amarth

Meshuggah

DragonForce

Orbit Culture

Ratos de Porão

Krisiun

Project46

Eminence

Kryour

Eskröta

20 de outubro

Slipknot – show especial do álbum SLIPKNOT (1999)

Bad Omens

Till Lindemann

BABYMETAL

P.O.D.

Poppy

Black Pantera

Ego Kill Talent

Seven Hours After Violet

Korzus

Papangu

The Mönic

Serviço:

KNOTFEST

Data: 19 e 20 de Outubro de 2024

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura dos portões: 11h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos:

Cadeira Superior – R$ 245 (meia-entrada legal) | R$ 294 (entrada social) | R$ 490 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pista – | R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 474 (entrada social) | R$ 790 (inteira)

VIP Package II – MAGGOT KNOTFEST – R$ 1.595 (meia-entrada legal) | R$ 1.674 (entrada social) | R$ 1.990 (inteira)

VIP Package I – UNSAINTED KNOTFEST – R$ 4.595 (meia-entrada legal) | R$ 4.674 (entrada social) | R$ 4.990 (inteira)

Vendas online em: eventim.com.br