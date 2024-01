KNOTFEST Brasil receberá o Slipknot em duas noites no Allianz Parque

No final do ano passado, o Slipknot, uma das maiores bandas de heavy metal do planeta, anunciou uma turnê especial em comemoração aos 25 anos do lançamento de seu primeiro álbum, Slipknot, de 1999, considerado pelos críticos como fundamental para o Metal Moderno. O Brasil foi incluído na tour e com um diferencial: nos dias 19 e 20 de outubro, será realizada, no Allianz Parque, em São Paulo, a segunda edição brasileira do KNOTFEST – uma produção da 30e e 5B Artist Management. O Slipknot será headliner nos dois dias de festival e trará shows diferentes para cada um dos dias. No primeiro dia, 19 de outubro, a banda apresentará um repertório em comemoração aos seus 25 anos de história. Já na segunda data, 20 de outubro, o grupo tocará o seu disco de estreia na íntegra. A pré-venda de ingressos para a segunda edição do KNOTFEST Brasil tem início no dia 1 de fevereiro e as vendas gerais para o dia 2 de fevereiro, ambas realizadas no site Eventim.

“Em 2022, realizamos a estreia do KNOTFEST no Brasil com ingressos esgotados, 45.000 pessoas participaram do evento naquela ocasião. Poder dar continuidade à essa parceria, que está só no começo, com uma edição que celebra os 25 anos de Slipknot, nos deixa ainda mais animados pelo que vamos fazer em 2024. Além de algumas novidades, como a mudança de venue, vamos ter outras surpresas para este ano”, comenta Pepeu Correa, CEO da 30e.

O KNOTFEST Museum retorna ao Brasil com uma experiência nova e aprimorada proporcionando aos fãs uma verdadeira imersão nos 25 anos de carreira do Slipknot, com itens de coleção – de figurinos e itens pessoais a instrumentos e memorabília. Parada obrigatória para conhecer detalhes do universo do Slipknot: uniformes, máscaras, discos, pôsteres e bonecos fazem parte do acervo exibido, que ainda conta com muita interatividade com músicas e vídeos.

Os outros nomes que vão compor o line-up dos dois dias do KNOTFEST Brasil serão anunciados em breve.

Serviço:

KNOTFEST

Data: 19 e 20 de Outubro de 2024

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura dos portões: 11h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista – R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 474 (entrada social) | R$ 790 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 245 (meia-entrada legal) | R$ 294 (entrada social) | R$ 490 (inteira)

VIP Package I – UNSAINTED KNOTFEST – R$ 4.595 (meia-entrada legal) | R$ 4.674 (entrada social) | R$ 4.990 (inteira)

VIP Package II – MAGGOT KNOTFEST – R$ 1.595 (meia-entrada legal) | R$ 1.674 (entrada social) | R$ 1.990 (inteira)

Início das vendas: 2 de fevereiro, 10h (on-line), 13h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Allianz Parque | Bilheteria B (dia da abertura de vendas | 02/02/2024) Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B – Água Branca – São Paulo/SP | Bilheteria A Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes – São Paulo/SP

Horário de funcionamento da bilheteria: terça-feira a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados