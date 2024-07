Klan Tattoo completa 37 anos no ABC e inaugura escola de tatuagem

Em comemoração ao aniversário de 37 anos, a Klan Tattoo no ABC, um dos estúdios de tatuagem e piercing mais tradicionais da região, inaugura Academia de Tatuagem e Piercing. Uma escola de arte na pele, voltada para iniciantes, que reúne professores altamente qualificados e aulas práticas. Os alunos poderão fazer estágios nas próprias unidades do grupo e poderão aprender do zero, como se tornar um tatuador profissional. Durante o mês de agosto, os moradores da região, ganharão 30% de desconto no curso completo de tatuagem.

Segundo Enio Conte, tatuador e fundador da Klan Tattoo, o crescimento e reconhecimento da tatuagem e do piercing pede novos profissionais no mercado e a escola é uma oportunidade de conhecimento e especialização. “Temos mais de 30 anos de experiência e vivência. Queremos passar para nossos alunos esse conhecimento, para que possam empreender e se tornarem grandes artistas. Mas tudo depende também do talento e do esforço de cada um”.

A KLAN TATTOO cresceu, implantando cursos de biossegurança, piercing e remoção de tatuagem. Hoje incorpora em São Caetano, espaço de artes, cafeteria e o escritório oficial da Tattoo Week.

Promoção

Para celebrar o aniversário da Klan Tattoo e os 147 anos de São Caetano do Sul, de 26 a 31 de julho, das 10h00 às 20h00 em todas as unidades do ABC, São Caetano, Santo André e São Bernardo, será realizada uma promoção inédita para piercing e tatuagem. Um piercing aplicado – inclusive de aço cirúrgico por R$ 28,00 e dois piercings aplicados por R$ 48,00. Além disso, um flash tattoo por R$ 82,00 e dois flashes tattoo por R$ 128,00 – para tatuagem de até 5 cm com recebimento de R$ 20,00 em cashback.

Como tudo começou

Enio Conte, iniciou suas atividades na tatuagem em 1980, quando criou um estúdio na Espanha, em Orviedo, onde trabalhava a temporada de verão e no restante do ano, ficava em São Caetano, onde também mantinha um pequeno estúdio chamado Old Nick. Em 2000, iniciou suas viagens para a Europa com o objetivo de trazer novas tendências ao Brasil. Naquela época, existiam apenas três estúdios de tatuagem na cidade. No mesmo ano, o estúdio passa a se chamar Klan Tattoo.

“Tudo era mais difícil nos anos de 1980. Todo o equipamento e as tintas eram importados e improvisávamos agulhas de costura ou cordas de violão, porque era difícil o acesso a esse material”, conta o tatuador.

Segundo Esther Gawendo, diretora-executiva do grupo, a empresa decidiu concentrar seus investimentos na região, onde contabiliza atualmente três pontos comerciais. Inaugurada pelo marido e sócio de Gawendo, o tatuador Enio Conte, o nome da rede, traduz o foco da empresa, que reúne toda a família do casal e sete filhos, para oferecer um serviço de arte na pele de alta qualidade técnica e que reflete a preocupação com a saúde e biossegurança. Para garantir o processo de segurança dos procedimentos, Esther resolveu investir na sua formação, que é enfermagem. Aos poucos e com muito trabalho, foram melhorando a loja, que seguia o padrão europeu. A partir de um novo layout, a Klan Tattoo alcança a meta mais de 100 mil piercing aplicados.

Unidades

À frente da Tattoo Week, maior convenção de tatuagem do mundo, Esther e Enio ainda se dedicam pessoalmente na administração das lojas. Atualmente funciona em São Caetano, na Rua Pará, 168, a central da empresa e um amplo estúdio de tatuagem. Em São Bernardo, a Klan Tattoo atende no Golden Square Shopping, localizado na Av. Kennedy, 700 – Jardim do Mar. E no centro de Santo André, na Rua Itambé, 159.

Em São Paulo, o grupo mantém dois estúdios, um na Mooca e outro em Moema. Além disso, no centro da cidade, possuem mais uma loja de produtos para tatuagens e afins.

Serviço

São Caetano do Sul

Rua Pará, 168, centro de São Caetano do Sul

Fone: (11) 96901-5337

Santo André

R. Itambé 159, centro de Santo André

São Bernardo do Campo

Golden Square Shopping

Av. Kennedy 700, Piso 1, LJ 179, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo – SP

Funcionamento:

Segunda a sexta das 10h00 às 20h00

Sábado das 10h00 às 20h00

Domingo das 13h00 às 18h00

Para cursos e maiores informações, acesse ou entre em contato via WhatsApp (11) 96901-5337