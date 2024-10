Kissin Dynamite, Dark Angel, Armored Saint e Hibria são atrações confirmadas no Bangers Open Air

Com 18 nomes já confirmados para sua edição de 2025, o Bangers Open Air anunciou a adição de mais 4 bandas ao lineup. O festival será realizado no Memorial da América Latina (São Paulo/SP) nos dias 02, 03 e 04 de maio, sendo dia 02 o Warm-Up, o esquenta oficial que precede o início das atividades oficiais do festival.



Os 4 novos nomes confirmados são:



KISSIN DYNAMITE: banda alemã Kissin’ Dynamite, composta por Hannes Braun (vocal), Ande Braun e Jim Müller (guitarras), Steffen Haile (baixo) e Andi Schnitzer (bateria), está promovendo o álbum “Back With A Bang!”. Conhecida por sua sonoridade que remete à era gloriosa dos anos 80, a banda alcançou o segundo lugar nas paradas com “Not The End Of The Road” (2022). Com uma energia otimista e composições cativantes, eles prometem um show inesquecível no Bangers Open Air 2025.



DARK ANGEL: fazendo sua estreia no Brasil, a banda americana de thrash metal Dark Angel foi formada em 1981, inicialmente sob o nome Shellshock. Ganhando notoriedade no underground com “We Have Arrived” (1985), a banda solidificou seu lugar no gênero com “Darkness Descends” (1986). Após várias mudanças de formação e pausas, o grupo atualmente conta com Ron Rinehart (vocal), Eric Meyer e Laura Christine (guitarras), Mike Gonzalez (baixo) e Gene Hoglan (bateria). O Dark Angel promete trazer toda a sua energia e agressividade para o palco do Bangers Open Air 2025.



ARMORED SAINT: pioneiro e um dos pilares da cena de metal americana desde o início dos anos 80, o Armored Saint surgiu em Los Angeles em 1982. A banda é composta por John Bush (vocal), Phil Sandoval e Jeff Duncan (guitarras), Joey Vera (baixo) e Gonzo Sandoval (bateria). Desde a estreia na coletânea “Metal Massacre II” (1982) até “Punching the Sky” (2020), lançaram oito discos de estúdio, um EP, três álbuns ao vivo e uma coletânea. Após enfrentar desafios, como a morte do guitarrista Dave Prichard e a pausa para John Bush integrar o Anthrax, a banda se reuniu em 1999 e continua ativa, encantando fãs ao redor do mundo. Esta será sua segunda visita ao Brasil no Bangers Open Air 2025.



HIBRIA: originária de Porto Alegre (RS), a banda de heavy metal HIBRIA iniciou sua carreira em 1996 e rapidamente conquistou reconhecimento internacional. Com “Defying the Rules” (2004), a banda se destacou no Brasil e no Japão. Com uma trajetória marcada por grandes apresentações ao lado de bandas como Metallica e Megadeth, o HIBRIA continua a evoluir, como evidenciado em seu mais recente trabalho, “Me7amorphosis” (2022). A banda, formada por Victor Emeka (vocal), Abel Camargo e Vicente Telles (guitarras), Benhur Lima (baixo) e Otávio Quiroga (bateria), promete uma performance eletrizante no festival.



Como forma de promover o legado do Heavy Metal para a nova geração, o Bangers Open Air 2025 anuncia que crianças com menos de 10 anos não pagarão ingresso para entrar no festival. Esta ação visa incentivar a presença de jovens fãs e garantir que a paixão pelo metal seja passada adiante.



Sobre os outros nomes já confirmados:



Beyond the Black

Burning Witches

Dorsal Atlântica

Dynazty

Ensiferum

H.E.A.T

Haken

I Prevail

Kamelot

Lord of the Lost

Matanza Ritual

Nile

Paradise Lost

Powerwolf

Sabaton

Saxon

Sonata Arctica

Viper

Com a confirmação de Kissin Dynamite, Dark Angel, Armored Saint e Hibria, o Bangers Open Air 2025 promete ser uma experiência inesquecível para os fãs de metal. Este evento não apenas celebra a música pesada, mas também a paixão e a energia que unem fãs de todo o mundo. Com um lineup que mistura lendas consagradas e talentos emergentes, o festival se consolida como um dos mais aguardados do ano. Prepare-se para três dias de pura adrenalina e performances épicas que ficarão na memória de todos os presentes. As vendas gerais estão abertas! Não perca a chance de fazer parte desta celebração monumental do metal! Ingressos disponíveis agora através do site do Clube do Ingresso.