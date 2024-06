KIss FM comemora 23 anos no Dia Mundial do Rock

No próximo dia 13 de julho, a partir das 19h, a Kiss FM, emissora de rádio tradicional por oferecer uma programação exclusivamente rock and roll, comemora, no Dia Mundial do Rock, 23 anos de história. O evento acontece no Tokio Marine Hall, em São Paulo, com as bandas Ultraje a Rigor, Raimundos, 365 e Normalayze. Os ingressos variam entre R$ 120 e R$ 240, disponíveis em www.tokiomarinehall.com.br.

A Kiss FM nasceu em 13 de julho de 2001, priorizando as preferências de um público segmentado, que gosta de rock and roll e encontra, na programação variada, assuntos que também atraem os ouvintes, como filmes, notícias, entrevistas, séries, esportes radicais e muita música. “O rock é para todos, independente da idade e das preferências políticas, culturais e de entretenimento. O objetivo da Kiss é abrir espaço para que as pessoas aproveitem a energia contagiante que somente o rock pode oferecer”, afirmou Tais Abreu, diretora da rádio.

A programação musical traz novidades: as “10 da Kiss”, segunda edição, voltam às 17h, de segunda-feira a sábado. Em seguida, “Alternativa Kiss” acontece das 18h às 20h, com Titio Marco Antonio e Rosângela Alves. “Don’t Stop Kiss”, uma hora de música sem intervalo comercial, vai ao ar das 20h às 21h, de segunda-feira a sexta-feira.

SERVIÇO

Evento comemorativo aos 23 anos da Kiss FM

Shows com Ultraje a Rigor, Raimundos, 365 e Normalayze

Dia 13 de julho, a partir das 19h

Tokio Marine Hall – Rua Bragança Paulista, 1281 – São Paulo