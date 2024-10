Kings World Cup Nations anuncia a Colômbia, Argentina e Arábia Saudita

A competição mais aguardada do ano, a Kings World Cup Nations, está chegando! O melhor do futebol mundial já está esquentando… E, claro, as melhores seleções nacionais estarão presentes no torneio. Após o anúncio de Espanha, México e Marrocos como as primeiras seleções confirmadas, a grande notícia foi divulgada na noite de ontem: Argentina, Colômbia e Arábia Saudita se juntam às 16 equipes que farão história na primeira edição do torneio.

A Albiceleste de Kun Agüero e Coscu

O que seria uma Copa do Mundo sem a Argentina entre as favoritas ao título? A equipe albiceleste estará presente, presidida por Kun Agüero, com uma formação de luxo: Jova, presidente do Kunitas, Jero Freixas e José de Cabo, do Muchachos FC, e uma das maiores surpresas… Coscu, estarão na Kings World Cup Nations!

Colômbia chega para fazer história

A grande surpresa da noite foi uma reconciliação! Juan Guarnizo, presidente do Aniquiladores, e Westcol, do West Santos FC, deixaram suas rivalidades de lado e se uniram por uma boa causa: liderar a equipe nacional colombiana ao lado de Pelicanger, LaParce e James Rodríguez na primeira Kings World Cup. Será que, se conquistarem o título, isso marcará o início de uma nova amizade?

ShoNgxBoNg deixa um gostinho de quero mais

O maior streamer da Arábia Saudita, com mais de 1,7 milhão de seguidores na Twitch e 1,2 milhão no Instagram, volta ao universo da Kings. Após sua participação na primeira Kings World Cup no México, em maio, ShoNgxBoNg comandará a seleção saudita nesta nova competição internacional. Será que eles conseguirão surpreender e levar o título para casa?