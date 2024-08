Ki’mbanda Leva o Afro Rock à Conecta+ Música & Mercado 2024

A banda de Afro Rock Ki’mbanda está confirmada para uma performance no evento Conecta+ Música & Mercado 2024, que acontecerá de 29 de agosto a 1º de setembro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Este evento, que se consolidou como o maior encontro de profissionais e entusiastas do setor musical na América Latina, será o palco perfeito para a Ki’mbanda mostrar seu som revolucionário e sua mensagem de resistência e superação.

Ki’mbanda e o Afro Rock no Palco PIxinguinha



A Ki’mbanda, formada em 2019, vem se destacando por sua fusão única de ritmos, trazendo a cultura Yoruba, Kimbundo e toda a diáspora africana, misturando elementos afros ao metal, criando um cenário musical único brasileiro. Durante a Conecta+, a Ki’mbanda se apresentará no Transamerica Expo Center, onde grandes marcas e talentos do universo musical se reúnem para exibir inovações e tendências. A apresentação promete ser um dos pontos altos do evento, oferecendo aos participantes uma experiência imersiva que une som, cultura e resistência.



Um Evento Imperdível para Profissionais da Música



A Conecta+ Música & Mercado não é apenas uma feira; é uma plataforma de inovação, educação e networking que atrai criadores de música, produtores de eventos, técnicos de áudio e luz, além de empresários e investidores do setor. Com um ambiente propício para a troca de ideias e para a construção de parcerias, o evento é uma oportunidade única para a Ki’mbanda conectar-se com novos públicos e expandir sua presença no mercado.



Lançamentos e Networking



Além de shows ao vivo, como o da Ki’mbanda, o evento também contará com lançamentos de produtos e serviços inovadores, workshops, palestras e diversas áreas temáticas, como o Handmade Lounge, dedicado a produtos artesanais, e o Music Hub, um espaço central para gravadoras, produtoras e artistas exibirem seus trabalhos. Para a Ki’mbanda, a participação na Conecta+ é uma chance de reforçar sua missão de resistência cultural e de compartilhar sua mensagem com uma audiência diversificada e influente.



Sobre a Ki’mbanda

Formada por Henrique Krispim (Krisx) nos vocais, Yves Remont na guitarra, Rogério Luis no baixo, Marcos Guarujá e Anderson Kafé na percussão, Ki’mbanda é um símbolo de luta e representatividade no cenário musical brasileiro. Com suas letras impactantes e uma sonoridade vibrante, a banda continua a desafiar e redefinir os limites do Afro Rock.



Serviço:

Conecta+ Música & Mercado 2024

Data: 29 de agosto a 1º de setembro de 2024

Local: Transamerica Expo Center, São Paulo

Apresentação da Ki’mbanda: 30 de Agosto – 13 hrs

Mais Informações: https://www.sympla.com.br/evento/feira-da-musica-conecta-musica-mercado/2357824?referrer=l.instagram.com

Instagram: https://www.instagram.com/orikimbanda/