Kim Kardashian vai estrelar comédia ‘The Fifth Wheel’ na Netflix

Kim Kardashian vai voltar às telas na comédia “The Fifth Wheel”, que será produzida pela Netflix. A socialite atuou pela última vez em uma grande produção na temporada mais recente de “American Horror Story”.

De acordo com o Deadline, diferentes distribuidoras e streamings disputaram a produção do filme, escrito por Paula Pell (Irmãs) e Janine Brito (One Day at a Time). Kim será uma das produtoras, ao lado de Pell.

Fontes do Deadline dizem que a socialite atua diretamente no marketing do acordo, o que incluiria sua marca e agência de publicidade desempenhando um papel ao lado da Netflix.

A trama da comédia ainda não foi revelada, mas sabemos que Kim vai interpretar uma amiga que “segura vela” para dois casais. O filme também não tem data de estreia definida.